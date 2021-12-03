Исследователи нашли причину трудностей быстрой зарядки аккумуляторов электромобилей Исследователи Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США (DOE) занимались выявлением причин, которые вызывают ухудшение характеристик быстро заряжаемых литий-ионных аккумуляторов в электромобилях.
Цифры по Covid-19 в мире С начала пандемии по всему миру было зарегистрировано уже более 264,781 миллиона случаев коронавирусной инфекции, информирует ресурс worldometers.info по данным официальном статистики ВОЗ (на 20.00 часов по минскому времени 3 декабря).