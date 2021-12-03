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Глава МВФ рассказала о влиянии переговоров Байдена и Си Цзиньпина на мировую экономику

Смягчение вызванных климатическим кризисом мер потребует выделения мировым сообществом от $6 трлн до $10 трлн.
ТАСС
Прогноз озвучила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, слова которой привело агентство Reuters
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Телеканал 360°
Экономист заявила, что слишком быстрое распространение штамма “омикрон” скорее всего повлияет на прогнозы роста мировой экономики.
Московский Комсомолец
Директор-распорядитель МВФ также назвала позитивным сигналом для восстановления мировой экономики недавний онлайн-саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
РБК

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