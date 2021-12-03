Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 декабря 2021 года: выросшая статистика, врачи о заражении двумя штаммами и Лукашенко о том, за что Беларусь ругают в пандемию, а США похвалили бы

Цифры по Covid-19 в мире С начала пандемии по всему миру было зарегистрировано уже более 264,781 миллиона случаев коронавирусной инфекции, информирует ресурс worldometers.info по данным официальном статистики ВОЗ (на 20.00 часов по минскому времени 3 декабря).