Экономика
REGNUMГлава МВФ считает неопределенность главным тормозом развития
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой своей программной речи 8 октября новая управляющая МВФ Криталина Георгиева заявила, что в 2019 году темпы роста мировой экономики снизятся до самого низкого уровня за последние десять лет.
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Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем
Вести.Финансвчера в 01:57
Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга
РИА Новости08 октября в 12:45
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество
Внесен законопроект о блокировке электронной почты россиян
Группа законодателей подготовила закон о блокировке электронной почты россиян. Законопроект уже внесен в Госдуму.
IT-World вчера в 20:45
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
РИА Новости вчера в 08:02
Экономика
Всемирный банк вновь понизил прогноз роста российской экономики
В июле сообщалось, что ожидается замедление до 1,2%. Теперь же прогноз роста снизился до 1%. Такие данные содержатся в отчёте Всемирного банка.
Суть событий вчера в 01:56
Авто
Роскошный Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний
Новый Mercedes-Maybach GLS был замечен в Германии во время прохождения тестовых испытаний.
Тарантас Ньюс вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня вчера в 03:57
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Политика
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году
Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Известия вчера в 19:45
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК вчера в 09:47
Армия и оружие
Помпео: США не давали Турции «зеленый свет» на операцию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не давал Анкаре «зеленый свет» на проведение военной операции на северо-востоке Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru вчера в 11:03
Гаджеты
На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип
Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
Anonsens вчера в 03:27
Авто
В Минске представили кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE
Как сообщает портал "Китайские автомобили", официальная премьера Geely SX11 и Geely GE белорусской сборки прошла в Минске.
Тарантас Ньюс вчера в 04:36
Хоккей
Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»
Российский хоккеист Иван Проворов набрал в этом матче два очка, что помогло ему набрать 100 очков в НХЛ.
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество
Арест для родителей курящих детей могут ввести в России
Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
Известия вчера в 20:20
Общество
Экипаж севшего в поле самолета разделил торт со спасенными пассажирами
Экипаж совершившего аварийную посадку на кукурузное поле самолета Airbus A321 встретился со спасенными пассажирами.
Lenta.ru вчера в 18:54
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
RT на русском вчера в 15:20
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
Из-за подпольного крематория в Кургане возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения подпольного крематория медицинских отходов в Курганской области.
Газета.Ru вчера в 07:31
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК вчера в 04:24
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Происшествия
Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод
Вести.Ru вчера в 13:55
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Faktom 07 октября в 07:42
Экономика
Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса
За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.
РБК вчера в 23:01
Происшествия
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
РИА Новости вчера в 17:57
Финансы
ВТБ отказался от приема вкладов в евро
ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли "Авангард", Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.
РБК 08 октября в 04:47