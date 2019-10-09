Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой своей программной речи 8 октября новая управляющая МВФ Криталина Георгиева заявила, что в 2019 году темпы роста мировой экономики снизятся до самого низкого уровня за последние десять лет.

Общество Внесен законопроект о блокировке электронной почты россиян Группа законодателей подготовила закон о блокировке электронной почты россиян. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Энергетика В США пообещали падение цен на нефть Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.

Экономика Всемирный банк вновь понизил прогноз роста российской экономики В июле сообщалось, что ожидается замедление до 1,2%. Теперь же прогноз роста снизился до 1%. Такие данные содержатся в отчёте Всемирного банка.

Авто Роскошный Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний Новый Mercedes-Maybach GLS был замечен в Германии во время прохождения тестовых испытаний.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Авто Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Фонд Навального признан иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.

Политика Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.

Экономика Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы» По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.

Политика Путин уволил своего советника Глазьева Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.

Гаджеты На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.

Авто В Минске представили кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE Как сообщает портал "Китайские автомобили", официальная премьера Geely SX11 и Geely GE белорусской сборки прошла в Минске.

Хоккей Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» Российский хоккеист Иван Проворов набрал в этом матче два очка, что помогло ему набрать 100 очков в НХЛ.

Общество Экипаж севшего в поле самолета разделил торт со спасенными пассажирами Экипаж совершившего аварийную посадку на кукурузное поле самолета Airbus A321 встретился со спасенными пассажирами.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".

Происшествия Из-за подпольного крематория в Кургане возбуждено уголовное дело Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения подпольного крематория медицинских отходов в Курганской области.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Космос Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.

Наука В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.

Экономика Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.