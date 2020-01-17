Экономика
RT на русскомГлава МВФ спрогнозировала новую Великую депрессию
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х.
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с чего всё началось
"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", — цитирует директора сайт МВФ.РИА Новости04:02
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Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире
Независимая газетавчера в 10:15
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Хоккей
Боб Хартли — о Ковальчуке: «Фанаты „Монреаля“ будут рады тому, что за их команду играет такой хоккеист»
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл гонку на этапе КМ в Чехии
Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Чехии.
Происшествия
Ксения Пунтус объяснила падение из окна квартиры Михалковых
Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову.
Экономика
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Футбол
Исламхан провел первую тренировку в «Зените»
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Игры
Игру The Elder Scrolls Online переведут на русский язык в 2020 году
Политика
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Энергетика
Ереван обсудит с «Газпромом» фиксированные цены на газ на десять лет
Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян заявил, что Ереван ведет переговоры о фиксированном ценообразовании на газ на десятилетний срок с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром Армения».
Энергетика
В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Спорт
ОКР направил в CAS заявление об участии в споре между WADA и РУСАДА
Олимпийский комитет России (ОКР) подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) о вступлении в спор между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством в качестве третьей стороны по поводу лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и его последствий.
Политика
Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы
Посольство Польши в России поблагодарило МИД за признание того, что Красная Армия не принесла полякам свободы.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море
Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Хоккей
Бобровский рассказал, что ему нравится в США
31-летний российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский признался, что ему нравится жизнь в Америке.
Наука
Задержать менопаузу может регулярный секс
Британские исследователи из Университетского колледжа пришли к выводу, что регулярный секс может задерживать менопаузы у женщин.
Общество
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки к песням Лепса
Как пишут «Ведомости», некто Михаил Владимирович Мишустин написал музыку к песням «Зола» и «Настоящая женщина» Григория Лепса, которые вышли в 2011 году.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Единоборства
Макгрегор и Серроне сделали вес перед боем на UFC 246
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне успешно прошли взвешивание перед поединком на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Политика
БПК «Вице-адмирал Кулаков» зашел в греческий порт
Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» зашел в греческий порт Пирей.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
Путин предложил главу ФНС Мишустина на должность премьер-министра
В пресс-службе уточнили, что президент провел с главой ФНС рабочую встречу и предложил занять ему должность председателя правительства.
Хоккей
Орлов предложил сделать РПЛ закрытой лигой и ввести потолок зарплат
Футбольный комментатор Геннадий Орлов предложил свои варианты реформ Российской премьер-лиги (РПЛ).
Биатлон
Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила около 50 боевиков в ходе боев в Идлибе и Алеппо
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.