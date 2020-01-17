с чего всё началось

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х.

Экономика Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

Политика Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.

Политика Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.

Энергетика Ереван обсудит с «Газпромом» фиксированные цены на газ на десять лет Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян заявил, что Ереван ведет переговоры о фиксированном ценообразовании на газ на десятилетний срок с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром Армения».

Общество Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.

Спорт ОКР направил в CAS заявление об участии в споре между WADA и РУСАДА Олимпийский комитет России (ОКР) подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) о вступлении в спор между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством в качестве третьей стороны по поводу лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и его последствий.

Политика Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.

Наука Задержать менопаузу может регулярный секс Британские исследователи из Университетского колледжа пришли к выводу, что регулярный секс может задерживать менопаузы у женщин.

Музыка Михаил Мишустин оказался автором музыки к песням Лепса Как пишут «Ведомости», некто Михаил Владимирович Мишустин написал музыку к песням «Зола» и «Настоящая женщина» Григория Лепса, которые вышли в 2011 году.