Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.
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с чего всё началось
По ее мнению, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора, пишет The Guardian
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Коммерсантъ18 января в 07:10

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Глава МВФ прогнозирует кризис в мировой экономике

Pravda.Ru01:54

Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии

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МВФ рассказал о предпосылках нового финансового кризиса

ГЛАС.RU18 января в 17:16

В МВФ хотят оказать помощь Аргентине по восстановлению экономики

Красная весна18 января в 15:00

Глава МВФ предупредила о глобальном экономическом кризисе

Аргументы и Факты18 января в 05:22

От Великой депрессии – до экологической катастрофы

Независимая газетавчера в 12:04

МВФ: в мире растет неравенство, что обычно происходит перед финансовым кризисом

ТАСС17 января в 10:13
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:13, Ашберн

МВФ: на мир надвигается новая Великая депрессия

Вести.UZ18 января в 04:05
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Политика

МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы

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Происшествия

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Участники конференции по Ливии договорились о плане урегулирования

Участники конференции в Берлине договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости вчера в 13:57
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с легковушкой и поездом

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РИА Новости вчера в 23:51
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и готовится к переходу на Балтику, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
ТК Звезда 02:23
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Политика

Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Lenta.ru 04:15
Происшествия

Женщина родила и бросила ребенка в подъезде многоэтажки

В Томске женщина родила ребенка в подъезде дома. Днем 18 января жильцы дома нашли новорожденную девочку у себя в подъезде и вызвали скорую.
Вести.Ru 02:45
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Общество

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Политика

РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию

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Космос

Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени

Уравнение, выведенное астрофизиком из Университета Коннектикута Роном Маллетом, станет базой для создания настоящей машины времени.
Live24 вчера в 08:41
Экономика

Коэффициенты-дефляторы на 2020 г. откорректированы

Коэффициенты-дефляторы, необходимые для расчета НДФЛ, ЕНВД, налога при ПСН и торгового сбора, на 2020 г. были утверждены приказом Минэкономразвития России от 21.10.2019 № 684.
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Поезд насмерть сбил женщину в Тверской области

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Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru вчера в 12:55
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума с 2002 года

2019 год стал худшим для российского рынка слияний и поглощений (M&A) за последние 17 лет, говорится в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), выдержки из которого приводит РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:21
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
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Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
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Финансы

Официальный курс евро снизился на 32 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.
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Машину с ребенком угнали в Самарской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Служба спасения Самара.
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Зеппельт прокомментировал очередной допинг-скандал с участием WADA

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Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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