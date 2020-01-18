с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Происшествия Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и готовится к переходу на Балтику, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Политика Зеленский назвал условие своей отставки Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.

Происшествия Женщина родила и бросила ребенка в подъезде многоэтажки В Томске женщина родила ребенка в подъезде дома. Днем 18 января жильцы дома нашли новорожденную девочку у себя в подъезде и вызвали скорую.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Экономика Коэффициенты-дефляторы на 2020 г. откорректированы Коэффициенты-дефляторы, необходимые для расчета НДФЛ, ЕНВД, налога при ПСН и торгового сбора, на 2020 г. были утверждены приказом Минэкономразвития России от 21.10.2019 № 684.

Политика Медведев назвал причины отставки правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.

Политика Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».

Общество Тарасов с нетерпением ждет получения маткапитала Футболист Дмитрий Тарасов в своем Instagram поддержал предложения президента России по повышению рождаемости и отметил, что многие шутят о том, что его жена скоро получит маткапитал.

Футбол ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.

Здоровье Вода помогает в борьбе с лишним весом Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.

Финансы Официальный курс евро снизился на 32 копейки Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.