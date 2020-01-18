Экономика
Газета.RuГлава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.
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с чего всё началось
По ее мнению, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора, пишет The Guardian.Коммерсантъ18 января в 07:10
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МВФ: в мире растет неравенство, что обычно происходит перед финансовым кризисом
ТАСС17 января в 10:13
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
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Политика
МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы
Происшествия
Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Шоу-бизнес
Чернышева и Заворотнюк встретили в храме на Крещение
В Крещение жители поселка Крекшино видели родных Заворотнюк в местном храме.
Политика
Участники конференции по Ливии договорились о плане урегулирования
Участники конференции в Берлине договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с легковушкой и поездом
Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Подмосковье, двое погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Армия и оружие
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Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Происшествия
Женщина родила и бросила ребенка в подъезде многоэтажки
В Томске женщина родила ребенка в подъезде дома. Днем 18 января жильцы дома нашли новорожденную девочку у себя в подъезде и вызвали скорую.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Космос
Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени
Уравнение, выведенное астрофизиком из Университета Коннектикута Роном Маллетом, станет базой для создания настоящей машины времени.
Экономика
Коэффициенты-дефляторы на 2020 г. откорректированы
Коэффициенты-дефляторы, необходимые для расчета НДФЛ, ЕНВД, налога при ПСН и торгового сбора, на 2020 г. были утверждены приказом Минэкономразвития России от 21.10.2019 № 684.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума с 2002 года
2019 год стал худшим для российского рынка слияний и поглощений (M&A) за последние 17 лет, говорится в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), выдержки из которого приводит РБК.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Общество
Тарасов с нетерпением ждет получения маткапитала
Футболист Дмитрий Тарасов в своем Instagram поддержал предложения президента России по повышению рождаемости и отметил, что многие шутят о том, что его жена скоро получит маткапитал.
Футбол
ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика
По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.
Хоккей
Дивизион Боброва выиграл Матч звезд КХЛ 2020 года
Дивизион Боброва обыграл команду Дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ 2020 года.
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Финансы
Официальный курс евро снизился на 32 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
В Самарской области угнали машину с четырехлетним ребенком
Машину с ребенком угнали в Самарской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Служба спасения Самара.
Спорт
Зеппельт прокомментировал очередной допинг-скандал с участием WADA
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный благодаря созданию серии документальных фильмов о допинге в российском спорте, высказался о решение Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) не отдавать Всемирному антидопинговому агенству (WADA) пробы мочи и крови четырехкратнного олимпийского чемпиона Мо Фараха.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей
2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.