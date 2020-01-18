с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Происшествия Впавшего в депрессию лжеминера в Петербурге заключили под стражу В субботу, 18 января, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу до 16 марта этого года Виктора Николаева.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Политика Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.

Транспорт Платную парковку введут на 80 улицах Москвы 17 февраля На 80 улицах столицы с 17 февраля введут платную парковку, на этих улицах сейчас местным жителям не хватает мест для парковки, там находятся торговые, культурные центры, станции метро, транспортно-пересадочные узлы, привокзальные площади, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Хоккей Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Футбол Исламхан провёл первую тренировку в «Зените» Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.

Общество Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.