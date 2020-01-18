Экономика
Газета.RuГлава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.
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с чего всё началось
По ее мнению, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора, пишет The Guardian.Коммерсантъ07:10
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Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире
Независимая газетавчера в 10:15
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Политика
В Пушкинском музее дали оценку претензиям Польши на картины
Притязания Польши на ряд картин, находящихся в Пушкинском музее, голословны, заявила президент этого музея Ирина Антонова, 18 января передает RT.
Происшествия
Впавшего в депрессию лжеминера в Петербурге заключили под стражу
В субботу, 18 января, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу до 16 марта этого года Виктора Николаева.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Здоровье
В 2019 году витамины «Витрум» были изъяты из российских аптек, а Росздравнадзор признал недоброкачественной партию «Омез», поступившую в омские аптеки
Количество аптек растет с каждым годом, и тема качества лекарств по-прежнему актуальна.
Биатлон
Гараничев, Елисеев, Латыпов и Логинов побегут эстафету в Рупольдинге
За Россию выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
Политика
Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине
Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.
Футбол
Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
Транспорт
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы 17 февраля
На 80 улицах столицы с 17 февраля введут платную парковку, на этих улицах сейчас местным жителям не хватает мест для парковки, там находятся торговые, культурные центры, станции метро, транспортно-пересадочные узлы, привокзальные площади, сообщается на сайте «Московского паркинга».
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Теннис
Россиянин Андрей Рублев выиграл второй теннисный турнир подряд
Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира серии ATP в австралийской Аделаиде.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Футбол
Исламхан провёл первую тренировку в «Зените»
Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Космос
ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе
Европейское космическое агентство ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Общество
Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране
Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
Общество
Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане, его толчки ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Игры
Скоро The Elder Scrolls Online получит официальную русскую локализацию
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Шоу-бизнес
Отмечающий 70-летие Борис Невзоров работал дворником и пережил убийство жены
Стало известно, как актер смог пережить убийство супруги.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек
Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Происшествия