Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.
Читать в источнике
Комментировать562
с чего всё началось
По ее мнению, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора, пишет The Guardian
.
Коммерсантъ07:10

Подробнее о событии

Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии

РИА Новости04:02

Эксперт прокомментировал заявление главы МВФ о новой Великой депрессии

RT на русском14:54

В МВФ хотят оказать помощь Аргентине по восстановлению экономики

Красная весна15:00

Глава МВФ предупредила о глобальном экономическом кризисе

Аргументы и Факты05:22

МВФ рассказал о предпосылках нового финансового кризиса

ГЛАС.RU17:16

Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире

Независимая газетавчера в 10:15

МВФ: в мире растет неравенство, что обычно происходит перед финансовым кризисом

ТАССвчера в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:04, Ашберн

МВФ: на мир надвигается новая Великая депрессия

Вести.UZ04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Политика

В Пушкинском музее дали оценку претензиям Польши на картины

Притязания Польши на ряд картин, находящихся в Пушкинском музее, голословны, заявила президент этого музея Ирина Антонова, 18 января передает RT.
Красная весна 15:59
Происшествия

Впавшего в депрессию лжеминера в Петербурге заключили под стражу

В субботу, 18 января, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу до 16 марта этого года Виктора Николаева.
Петербургский дневник 13:23
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Здоровье

В 2019 году витамины «Витрум» были изъяты из российских аптек, а Росздравнадзор признал недоброкачественной партию «Омез», поступившую в омские аптеки

Количество аптек растет с каждым годом, и тема качества лекарств по-прежнему актуальна.
Коммерческие Вести 02:52
Биатлон

Гараничев, Елисеев, Латыпов и Логинов побегут эстафету в Рупольдинге

За Россию выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
Sport24.ru вчера в 13:34
Политика

Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине

Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.
РИА Новости 14:25
Футбол

Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

RT на русском вчера в 12:51
Транспорт

Платную парковку введут на 80 улицах Москвы 17 февраля

На 80 улицах столицы с 17 февраля введут платную парковку, на этих улицах сейчас местным жителям не хватает мест для парковки, там находятся торговые, культурные центры, станции метро, транспортно-пересадочные узлы, привокзальные площади, сообщается на сайте «Московского паркинга».
РИАМО вчера в 10:44
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Lenta.ru 16:06
Теннис

Россиянин Андрей Рублев выиграл второй теннисный турнир подряд

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира серии ATP в австралийской Аделаиде.
Ruposters.ru 08:38
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Футбол

Исламхан провёл первую тренировку в «Зените»

Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.
Metaratings 04:46
Футбол

Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 11:59
Космос

ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе

Европейское космическое агентство ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Актуальные Новости 13:15
Общество

Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
REGNUM 15:00
Общество

Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров

Газета.Ru вчера в 23:49
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане, его толчки ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского.
RT на русском 16 января в 18:02
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Армия и оружие

В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

РБК 17:10
Игры

Скоро The Elder Scrolls Online получит официальную русскую локализацию

3DNews вчера в 23:47
Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Газета.Ru вчера в 20:53
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Шоу-бизнес

Отмечающий 70-летие Борис Невзоров работал дворником и пережил убийство жены

Стало известно, как актер смог пережить убийство супруги.
Дни24 03:27
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru 08:52
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек

Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
News.ru 07:01
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском 08:57
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли в подвале

Российская газета вчера в 00:54
Происшествия

В московском аквапарке 4-летнюю девочку засосало в трубу

Газета.Ru 11:11
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное