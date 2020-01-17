с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Хоккей Шестёркин стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус» Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал третьей звездой матча, совершив 29 сейвов.

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.

Космос Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, из которых 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.

Здоровье В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Политика Путин провел встречу с премьером Британии в Берлине Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии.

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Происшествия Приморцу дали пожизненный срок за три убийства Суд в Приморье признал местного жителя виновным в трех убийствах и покушении на убийство трехлетнего ребенка и 19-летнего юноши и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает региональное СУ СК РФ.

Политика Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.

Технологии Microsoft сообщила об уязвимости нулевого дня в Internet Explorer Корпорация Microsoft опубликовала рекомендации по безопасности, в которых описаны способы защиты от критической уязвимости нулевого дня в браузере Internet Explorer, используемой в настоящее время злоумышленниками на практике.

Политика Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.

Космос Грузовой Airbus Beluga XL совершил первый полёт Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.

Кино Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта Режиссер киноленты «Айка», попавшей в 2018 году в шорт-лист премии «Оскар», Сергей Дворцевой сообщил о требовании возврата 7,5 млн рублей Министерством культуры.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Общество Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.