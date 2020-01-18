Экономика
Газета.RuГлава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.
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с чего всё началось
По ее мнению, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора, пишет The Guardian.Коммерсантъ07:10
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Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире
Независимая газетавчера в 10:15
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Хоккей
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Футбол
Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом
Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Политика
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
После госпереворота в 2014 году предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, когда киевские власти ввели против Москвы санкции.
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
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Рассекречены данные об освобождении Варшавы советской армией
Министерство обороны России представило некоторые архивные данные исторических документов, связанных с освобождением Варшавы советскими войсками.
Политика
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Юристы Дональда Трампа назвали инициированный палатой представителей процесс импичмента "нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента".
Единоборства
Конор Макгрегор сразится против Дональда Серроне в Лас-Вегасе
В главном бою первого турнира 2020 года сразятся иралндец Конор Макгрегор и америкаец Дональд Энтони Серроне.
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Медики советуют ввести в свой рацион 8 продуктов.
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В Кривом Рогу задержали зарезавшего двух человек мужчину, сообщила 18 января пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Футбол
Большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
В четверг, 16 января, общее собрание Российской Премьер-лиги проголосовало за расширение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 18.
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Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Армия и оружие
Безопасное разминирование: работу робота-сапера «Скарабей» в Сирии показали на видео
Для проведения саперных и разведывательных работ российские военнослужащие в Сирии используют инженерных роботов, в числе которых «Скарабей» и «Сфера».
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли в подвале
Наука
Некоторые волчата смогли выполнить команду «апорт»
Культура
Герой «Симпсонов» Апу лишится своего неповторимого голоса
Актёр Хэнк Азариа заявил, что больше не будет озвучивать героя сериала «Симпсонов» Апу после критики в адрес индийца.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
Игры
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По данным издания Video Games Chronicle, Ubisoft решила расширить творческую группу, чтобы линейка игр компании стала куда более разнообразной, а не вариацией одной схемы (открытый мир, ставка на онлайн, системность и сервисность) в рамках разных брендов.
Политика
Главой ФНС назначен Даниил Егоров
Должность главы ФНС освободилась после того, как 16 января руководитель ведомства Михаил Мишустин был назначен премьер-министром России.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ
Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.
Политика
Директора авиазавода на Украине уволили за фото в российской форме
Директор 410-го авиазавода «Укроборонпрома» Алексей Попов был уволен через шесть дней после назначения на должность.
Авто