с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Происшествия В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".

Политика Киев хочет снизить напряженность в отношениях с Москвой В проекте отмечается, что необходимо уменьшить вероятность эскалации конфликта с Россией и снизить напряженность в отношениях двух стран.

Футбол Платини сравнил ФИФА и CAS с мафией Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал, что ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) ведут свою деятельность, копируя мафию.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.

Политика Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".

Шоу-бизнес Резко помолодевшую Пугачеву заподозрили в пластике Народная артистка России, певица Алла Пугачева появилась на дне рождения у своего друга, композитора Игоря Николаева с помолодевшим лицом.

Общество В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость В 2019 году в КНР на свет появились 14,65 миллионов младенцев, что заметно меньше, чем родилось в 2018 году — 15,23 миллиона, пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на Государственное статистическое бюро Китая.

Армия и оружие Десятки террористов с танками и БМП атаковали военных в Сирии Отряд боевиков численностью до 50 человек при поддержке БМП и шести танков атаковала в пятницу позиции армии Сирии в окрестностях населенного пункта Абу-Джреф, позднее террористы отошли, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Политика Главного советника Трампа по России отстранили от работы Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.

Армия и оружие Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Политика Порошенко вызвали на два допроса в украинское бюро расследований В государственное бюро расследований (ГБР) на два допроса вызвали в качестве свидетеля бывшего украинского президента Петра Порошенко, 18 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Политика Мадуро заявил о готовности к диалогу с США Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.