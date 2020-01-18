с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Общество Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, сидящим на кровати, что запрещено правилами внутреннего распорядка.

Происшествия Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.

Политика Мишустина на посту главы ФНС заменил его заместитель В конце прошлой недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, ранее занимавшего должность заместителя.

Здоровье В России разработаны новые правила лечения по полисам ОМС В России разработаны новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам Обязательного медстрахования, которые вступили в силу уже с начала года.

Музыка Названы участники Национального отбора на «Евровидение-2020» от Украины Организационный комитет украинского Национального отбора на "Евровидение" обнародовал лонг-лист исполнителей, среди которых будет выбран тот, кто представит Украину на конкурсе в 2020 году в Роттердаме с 12 по 16 мая.

Политика Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.

Здоровье Грузия находится в авангарде по борьбе с гепатитом С — компания Gilead Грузия в заявлении была отмечена, как страна, находящаяся в авангарде по борьбе с гепатитом С. Как передавало ИА REGNUM, ранее в Грузии вызвало общественный резонанс сообщение Службы государственного аудита о том, что в 2018 году минздрав списал более 2 тысяч доз лекарства от гепатита С. Ведомство обвинили в неэффективной работе с лекарствами, которые американская компания присылает бесплатно.

Гаджеты Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11 Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.

Общество Две трети россиян признали, что в стране есть политзаключенные Около двух третей россиян – 63% - считают, что среди заключенных есть те, кто осужден за политические взгляды и стремление участвовать в политической жизни страны, сообщают «Ведомости», ссылаясь на исследование «Левада-центра».

Экономика Центральный рынок в Москве сменил владельца Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».

Авто Volkswagen запатентовал новый пикап на базе Tiguan Компания Volkswagen зарегистрировала патент на дизайн для пикапа Tarok. Патентные снимки накануне были опубликованы в Сети.

Единоборства Отец Нурмагомедова озвучил гонорар за реванш Хабиба с Макгрегором Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, озвучил гонорар, за который его сын готов пойти на реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

Общество На Украине переучат учителей русскоязычных школ Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.

Футбол «Зенит» сыграет с ЦСКА на сборах в Испании "Зенит" встретится с московским ЦСКА в контрольном матче на тренировочных сборах в Испании, сообщается на странице санкт-петербургского футбольного клуба в Twitter.

Футбол ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.

Гаджеты Широкоэкранные смартфоны захватывают российский рынок Анализ российского рынка смартфонов выявил громадную популярность широкоэкранных моделей среди покупателей, если еще год назад со смартфоном, диагональ которого равна 5,7 дюйма или более, уходил даже не каждый пятый клиент (17%), то теперь примерно трое из пяти (около 58%) покупателей хотят только телефон с большим экраном.