с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Политика На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.

Общество Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов Супруги Гарри и Меган Маркл 8 января объявили, что решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Общество Новым пресс-секретарем Роскомнадзора назначена Елена Прохорова На должность помощника руководителя Роскомнадзора, который курирует направление связей с общественностью и исполняет функции пресс-секретаря, назначена Елена Прохорова.

Политика Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.

Общество Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.

Политика Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.

Политика Немецкая газета заявила о геополитической победе Путина Отмечается, что если раньше экс-президент США Барак Обама заявлял о «региональной власти» Путина, распространявшейся только на Россию, то сегодня можно говорить о том, что российский президент вернул стране статус мировой державы.

Общество Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой "У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.

Происшествия В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими Управление МВД по Забайкальскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении главы преступного сообщества Георгия Углавы по прозвищу Тахи и его 10 подчиненных, потерпевшими признаны не менее 170 человек, сообщили в пресс-службе УМВД.

Политика Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».

Политика Медведев назвал причины отставки правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.