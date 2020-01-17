с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Гаджеты Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.

Общество Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов рассказал «Известиям», что до конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается по платежам за жилищно-коммунальные услуги.

Политика Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии Россия считает итоги состоявшейся в Берлине Международной конференции по Ливии полезными, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент RNS.

Общество Московский чиновник возглавит министерство инвестиций на Сахалине Решение о назначении московского чиновника на должность сахалинского министра приняли на заседании совета по инвестиционной деятельности при правительстве Сахалина.

Политика Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

Общество Осипов сказал подчинённым не просить о повышении зарплат и штата при срывах проектов Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства 20 января сказал региональным чиновникам не говорить о необходимости увеличения штата или зарплат, пока в их министерствах ведётся работа со срывами.

Политика Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.

Шоу-бизнес Елена Яковлева без макияжа разочаровала фанатов На одной из фан-страниц Яковлевой в Инстаграм появилась новая фотография знаменитости, на которой та запечатлена без капли макияжа на лице.

Общество Красивые номера уходят с молотка Минэкономики разработало правила продажи автомобильных госзнаков Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг.

Шоу-бизнес 300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.

Армия и оружие Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.