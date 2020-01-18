с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Здоровье Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Авто АвтоВАЗ изменил название Chevrolet Niva По итогу прошлого года российским дилерам марки удалось реализовать 20 000 внедорожников Chevrolet Niva, а 1302 автомобиля из данного числа было продано уже после того, как АвтоВАЗ выкупил долю GM.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".

Культура Лев Лещенко поздравил Игоря Николаева с юбилеем Сегодня певцу Игорю Николаеву исполняется 60 лет, поэтому его поздравляют не только поклонники, но и многие коллеги шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.

Политика Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.

Армия и оружие В Германии назвали впечатляющим проект российского авианосца Известно, что передача авианосца в состав ВМС России запланирована на 2020 год, но в «Handelsblatt» не исключают, что его ввод в эксплуатацию может быть перенесен на более ранний срок.

Армия и оружие В сирийском Алеппо идут тяжёлые бои: ВКС России бьют по террористам Как сообщало EADaily, 16 января сирийские правительственные войска начали массированные ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков ХТШ и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) по всей западной окраине города Алеппо и юго-западнее административного центра одноимённой провинции вдоль трассы М5.

Музыка Михаил Мишустин оказался автором музыки Григория Лепса Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин оказался автором музыки в песнях Григория Лепса.