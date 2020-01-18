Экономика
Газета.RuГлава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.
Читать в источнике
Оценить632
с чего всё началось
По ее мнению, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора, пишет The Guardian.Коммерсантъ07:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире
Независимая газетавчера в 10:15
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Происшествия
Бывшего начальника ГАИ Украины задержали пьяным за рулём
Бывшего начальника украинской Госавтоинспекции Александра Ершова задержала полиция в Киеве.
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Российский нападающий "Вашинтона" Александр Овечкин догнал по количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне НХЛ легендарного форварда "Питтсбурга" Марио Лемье.
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей
Фрунзенский районный суд заключил под стражу жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей — шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Космос
Телескопы «Спектр-РГ» приступили к сканированию небесной сферы
По информации ведомства, обсерватория начала сканирование в декабре 2019 года.
Транспорт
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля
Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Общество
Первый случай смерти от снюса зафиксировали в России
Первый летальный исход от употребления некурительных никотиносодержащих смесей (снюса) зафиксирован в России, сообщил главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн в пятницу, 17 января.
Общество
Путин осмотрел экспозицию трехмерной панорамы «Дорога через войну»
Идея панорамы была поддержана президентом в январе 2018 года. По экспозиции президента провел ее автор Дмитрий Поштаренко.
Общество
Меган Маркл впервые появилась на публике после переезда в Канаду
Меган Маркл, жена принца Гарри, была впервые замечена на публике после переезда в Канаду из Великобритании.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Общество
Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте
Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
Армия и оружие
Боевики в сирийском Идлибе вновь атаковали правительственные войска
Боевики атаковали населенный пункт Абу-Джреф, расположенный в провинции Идлиб. Бои продолжались последние три дня.
Наука
Впервые разработан стабильный полупроводниковый детектор нейтронов
Ученые из Северо-Западного университета (США) впервые создали стабильное твердое вещество, которое может применяться для прямой регистрации тепловых нейтронов.
Космос
Первый полет космического корабля Dream Chaser запланирован на 2021 год
Американская компания Sierra Nevada Corporation назначила первый испытательный полёт разрабатываемого грузового космического корабля Dream Chaser на 2021 год.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Единоборства
Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246
В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Политика
Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Политика
Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях
Вторая Мировая как яблоко раздора между Россией и Польшей Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН возмутилась бездоказательным заявлением Польши с претензией на ряд картин, которые экспонируются в российских музеях.
Политика
Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Гаджеты
Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу
Кино
Добронравов назвал дату выхода нового сезона сериала «Сваты»
Новый, седьмой сезон сериала «Сваты» должен выйти на экраны в 2021 году, рассказал актер Федор Добронравов в интервью Teleprogramma.pro.