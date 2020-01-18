с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Происшествия В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей Фрунзенский районный суд заключил под стражу жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей — шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Общество Первый случай смерти от снюса зафиксировали в России Первый летальный исход от употребления некурительных никотиносодержащих смесей (снюса) зафиксирован в России, сообщил главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн в пятницу, 17 января.

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Общество Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.

Наука Впервые разработан стабильный полупроводниковый детектор нейтронов Ученые из Северо-Западного университета (США) впервые создали стабильное твердое вещество, которое может применяться для прямой регистрации тепловых нейтронов.

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Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Единоборства Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246 В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.

Политика Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях Вторая Мировая как яблоко раздора между Россией и Польшей Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН возмутилась бездоказательным заявлением Польши с претензией на ряд картин, которые экспонируются в российских музеях.