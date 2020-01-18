Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.
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с чего всё началось
По ее мнению, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора, пишет The Guardian
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Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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