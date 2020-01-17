с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Политика Депутат Госдумы назвал ДНР и ЛНР особыми субъектами России Донецкую и Луганскую народные республики назвал «особыми субъектами» РФ во время общения с журналистами в Крыму на митинге в честь годовщины Переяславской рады 19 января депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

Армия и оружие Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.

Политика Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что нормализации отношений двух стран не будет до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность, угрожающую безопасности».

Политика В Берлине завершилась международная конференция по Ливии Мероприятие продлилось почти пять часов Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

Политика Эрдоган призвал положить конец «агрессивному поведению Хафтара» Маршал Хафтар не заинтересован в мирном урегулировании кризиса в Ливии, 19 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Берлине, передает ТАСС.

Политика Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.

Технологии Amazon создает систему оплаты по скану ладони Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.

Экономика Российский агроэкспорт с 2000 года увеличился в 20 раз За пять лет с введения санкций Россия перешла от импортозамещения к экспортной модели развития АПК, заявил "на полях" 85-й международной выставки-ярмарки "Зеленая неделя 2020" в Берлине замминистра сельского хозяйства Сергей Левин.

Гаджеты Опубликованы характеристики новых видеокарт NVIDIA Пока все ждут появление новых видеокарт NVIDIA в этом году, в интернете появилась информация о будущих двух моделях, а именно о GeForce RTX 3070 и RTX 3080.

Общество СМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его супруги Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.

Экономика Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18% Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.