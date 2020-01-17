Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.
Читать в источнике
Комментировать576
с чего всё началось
"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", — цитирует директора сайт МВФ
.
РИА Новостивчера в 04:02

Подробнее о событии

Глава МВФ предупредила о глобальном экономическом кризисе

Аргументы и Фактывчера в 05:22

МВФ рассказал о предпосылках нового финансового кризиса

ГЛАС.RUвчера в 17:16

Эксперт прокомментировал заявление главы МВФ о новой Великой депрессии

RT на русскомвчера в 14:54

В МВФ хотят оказать помощь Аргентине по восстановлению экономики

Красная веснавчера в 15:00

Эксперт рассказал, что защитит Россию от «Великой депрессии» МВФ

News.ru02:47

Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии

РИА Новостивчера в 04:02

МВФ: в мире растет неравенство, что обычно происходит перед финансовым кризисом

ТАСС17 января в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 07:48, Ашберн

МВФ: на мир надвигается новая Великая депрессия

Вести.UZвчера в 04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Космос

Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Портал Поиск 04:11
Политика

Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России

Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета.
РИА Новости 07:34
Хоккей

Дивизион Харламова одержал победу в Мастер-шоу звезд КХЛ. Как это было

Горобзор.ру вчера в 05:01
Общество

Елизавета II лишила королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл

Гарри останется не только герцогом, но и принцем, и как человека, родившегося в этой семье, его не могут лишить титула "королевского высочества", однако пользоваться им он перестанет.
Газета.Ru 07:36
Происшествия

Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Общество

В Москве проходит шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Коммерсантъ 06:35
Политика

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
Политика

Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой

Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил стране бороться с врагами с помощью святой воды.
РИА Новости 05:28
Политика

Путин заявил, что не теряет надежды на разрешение конфликта в Ливии

Президент России Владимир Путин не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране.
ТАСС 07:32
Политика

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости 17 января в 15:14
Здоровье

Специалисты перечислили продукты для плоского живота

Рацион с достаточно высоким содержанием белка поможет не только сделать живот более плоским и красивым, но и улучшить здоровье.
ФедералПресс 16 января в 20:00
Здоровье

Число заразившихся вирусом в Китае превысило 60 человек

Напомним, официально от нового коронавируса в Китае погибли два человека.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Политика

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

РБК 01:26
Хоккей

Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ

РИА Новости вчера в 13:56
Армия и оружие

Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Известия вчера в 17:05
Политика

Путин заявил о необходимости пресечь попытки Запада переписать историю

Президент России Владимир Путин заявил, что попыткам Запада переписать и исказить историю Москва противопоставит объективную информацию, которой у Российской Федерации достаточно.
Народные новости 06:36
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Общество

На востоке Канады из-за рекордных сугробов объявлен режим ЧС

BFM.ru 05:09
Технологии

В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
РБК 07:12
Политика

Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова

Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК вчера в 12:56
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° вчера в 09:33
Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

Rostov gazeta вчера в 08:49
Общество

Названы самые популярные российские лечебные курорты

Самые посещаемые российские курорты находятся в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму, предает RTRT.
Газета.Ru 02:09
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Общество

Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Известия 05:13
Политика

В Киеве началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране

Газета.Ru 05:55
Происшествия

Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
РИА Новости 06:02
Политика

Силуанов назвал поддержку семей с детьми приоритетной задачей

Поддержка семей с детьми является приоритетной задачей для государства независимо от того, сколько это потребует ресурсов.
Известия 06:29
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Российская газета 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное