с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Общество Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Армия и оружие Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков на позиции правительственных войск, сообщил на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Политика Меркель подвела итоги берлинской конференции по Ливии Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам международной конференции по Ливии, завершившейся в Берлине, заявила, что заинтересованные стороны согласились с необходимостью соблюдать эмбарго на поставки оружия, которое должно контролироваться лучше, чем это было до сих пор.

Политика Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений пока невозможна Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

Авто Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России Выпуск нового кроссовера Skoda Karoq уже налажен на территории Российской Федерации, а вскоре модель выведут на рынок.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Авто На аукционе продали первый Chevrolet Corvette Stingray 2020 года Как отмечается, деньги от продажи модели Corvette Stingray под VIN-номером 001 пойдут на благотворительность, в том числе «Детскому Фонду» Детройта, который является некоммерческой организацией, инвестирующей средства на увеличение количества школ в этом городе.

Космос Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.

Общество Facebook извинился за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина В компании Facebook выясняют, почему соцсеть оскорбительно перевела с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина.

Экономика Волгоград оказался в хвосте рейтинга по уровню доходов населения В рейтинге регионов по уровню доходов за 2018 год Волгоградская область заняла 69-ое место из 85 Согласно отчету Росстата, в регионе средний уровень месячного дохода составил 22813 рублей.

Общество На следующей неделе в Москву вернется зима Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.