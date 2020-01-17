с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Политика Легендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.

Политика Путин встретится с Эрдоганом в Берлине Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.

Общество Facebook извинился за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина В компании Facebook выясняют, почему соцсеть оскорбительно перевела с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина.

Здоровье Магнитная буря обрушится на Алтайский край Руководитель лаборатории метеопатологии и магнитобиологии Научного клинического центра доктор медицинских наук Юрий Гурфинкель рассказал корреспонденту «Российской газеты», что магнитные бури влияют на всех людей.

Политика Медведев останется председателем партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, став заместителем председателя Совета безопасности России, останется во главе партии "Единая Россия", подтвердил он в интервью Первому каналу.

Политика Трамп назвал новую причину убийства Сулеймани Президент США Дональд Трамп во время встречи со спонсорами Республиканской партии во Флориде раскритиковал тех, кто постоянно задает вопросы о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани, назвав еще один мотив той операции, сообщает CNN.

Здоровье Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.

Общество Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее.