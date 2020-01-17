Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.
Читать в источнике
Комментировать568
с чего всё началось
"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", — цитирует директора сайт МВФ
.
РИА Новости04:02

Подробнее о событии

Глава МВФ предупредила о глобальном экономическом кризисе

Аргументы и Факты05:22

Эксперт прокомментировал заявление главы МВФ о новой Великой депрессии

RT на русском14:54

В МВФ хотят оказать помощь Аргентине по восстановлению экономики

Красная весна15:00

МВФ рассказал о предпосылках нового финансового кризиса

ГЛАС.RU17:16

Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии

РИА Новости04:02

Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире

Независимая газетавчера в 10:15

МВФ: в мире растет неравенство, что обычно происходит перед финансовым кризисом

ТАССвчера в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 22:41, Ашберн

МВФ: на мир надвигается новая Великая депрессия

Вести.UZ04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 22:41, Ашберн
Политика

Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы

МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.
Московский Комсомолец 04:49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости 15:19
Происшествия

В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.
ТАСС 13:58
Технологии

WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
ТАСС 17:26
Гаджеты

Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу

ToDay News Ufa 04:40
Происшествия

Охранник ТЦ в Москве избил подростка

В подмосковных Химках охранник торгового центра "МЕГА" нанес побои подростку. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
Газета.Ru 14:09
Политика

Помпео прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

РБК 22:34
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Lenta.ru 17:12
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь вчера в 09:46
Биатлон

Мужская сборная России стала 4-й в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

На пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка. Победу в ней праздновал квартет французских биатлонистов.
Metaratings 09:46
Футбол

Агуэро забил 250-й гол за «Манчестер Сити»

Soccer.ru 12:34
Общество

Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду в Москве и Петербурге

Синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в Москве и Санкт-Петербурге в период с 18 по 27 января.
Известия 17:42
Происшествия

Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии

Китайские власти зарегистрировали на территории страны еще 17 случаев пневмонии нового типа.
ТАСС 22:12
Здоровье

Популярное у россиян лекарство изымают из аптек: оно смертельно опасно

Есть вероятность смертельного исхода. Две партии препарата не соответствуют показателю «Пирогенность».
Tomsk.Ru 20:59
Общество

Более 5,5 тысячи человек уже посетили крещенские купания в Москве

В Москве более 5,5 тысячи людей пришли на крещенские купания, передаетРИА "Новости". Из них в воду зашли около 3 тысяч человек.
Газета.Ru 15:35
Футбол

Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»

Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
Soccer.ru 13:11
Кино

Появился трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниелом Рэдклиффом

News.ru 16 января в 09:54
Политика

Трамп оценил идею строительства стены для защиты Нью-Йорка от шторма

Газета.Ru 21:35
Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

РИА Новости 11:02
Энергетика

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости 06:09
Происшествия

Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Коммерсантъ 04:19
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском 15:44
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета вчера в 00:34
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости 16:23
Футбол

Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 11:59
Футбол

Футболист Шарлия объявил об уходе из ЦСКА

RT на русском 07:39
Политика

Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
RT на русском 18:51
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Армия и оружие

Десятки террористов с танками атаковали военных в Сирии

Lenta.ru 12:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное