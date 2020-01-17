с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Политика Путин провел встречу с премьером Британии Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Общество Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.

Единоборства Конор Макгрегор вернулся нокаутом Бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне на турнире UFC в Лас-Вегасе вошел в число главных спортивных событий минувшего уикенда, а для обожающей смешанные единоборства Америки стал, кажется, просто главным, несмотря на то что сам факт выигрыша ирландца у американского противника нельзя вроде бы считать чем-то особенным.

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Политика Украинские пограничники не пропустили четырех российских актеров Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пропустили через границу группу российских актеров, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Прокуратура назвала причину массового отравления жителей Кизляра Прокуратура Дагестана по итогам проверки сообщила, что причиной массового отравления жителей города Кизляра стала некачественная вода, попавшая к людям после устранения аварии на водопроводе.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, ближе к концу следующей недели начнется понижение температуры воздуха в центральных и северо-западных регионах.

Политика Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию Сопредседатели отметили, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин, «были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (государственно-правовым управлением) президента России с сопредседателями рабочей группы».