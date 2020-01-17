Экономика
Газета.RuГлава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.
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с чего всё началось
"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", — цитирует директора сайт МВФ.РИА Новости18 января в 04:02
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МВФ: в мире растет неравенство, что обычно происходит перед финансовым кризисом
ТАСС17 января в 10:13
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:07, Ашберн
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