с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Происшествия Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.

Кино «Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.

Авто Повышение утильсбора привело к подорожанию автомобилей Повышение утилизационного сбора в России привело к подорожанию автомобилей как отечественной, так и импортной сборки.

Общество Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.

Энергетика «Коммерсантъ» подсчитал рост импорта «Газпрома» и НОВАТЭКа в ЕС Как подсчитало издание, импорт из Норвегии снизился на 6,3%, до 119,2 млрд куб. м, а из Алжира — на 25% (32,5 млрд куб. м). В обоих случаях компании снижали поставки по трубам, а экспорт в виде СПГ увеличивался, пишет газета.

Общество Ozon уволит большинство курьеров Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.

Общество «Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев якобы отдыхают в Таиланде Российские туристы, отдыхающие на тайских курортах утверждают, что они заметили известную российскую актрису и телеведущую Анастасию Заворотнюк совершенно здоровой и прогуливающейся по пляжу в компании своего супруга – фигуриста Петра Чернышева.

Шоу-бизнес Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой пиара и мужа-инвалида Поргина не раз слышала упреки в свой адрес о том, что она якобы пиарится на лечении мужа, но услышать подобные домыслы от дочери актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова она не ожидала.

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Политика СМИ узнали возможную дату голосования по поправкам в Конституцию Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые 15 января предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, может пройти 12 апреля (День космонавтики), сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Шоу-бизнес 300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.