с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Авто Volkswagen готовит новый Golf GTI Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.

Политика Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

Армия и оружие Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.

Политика Медведев назвал главную нерешенную задачу своего правительства Низкий рост реальных доходов граждан России стал главной нерешенной задачей, которая ставилась перед предыдущим правительством страны.

Шоу-бизнес Дочь Нины Руслановой опровергла госпитализацию актрисы Народная артистка России Нина Русланова не была госпитализирована и чувствует себя нормально, сообщила ТАСС дочь актрисы Олеся.

Экономика Володин в Псковской области обсудил импортозамещение и ОЭЗ Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону «Моглино», осмотрел лакокрасочное производство, а также производственные цеха и химическую лабораторию.

Технологии В США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины» В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта.

Политика Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.

Общество Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей Ранее Букингемский дворец сообщил, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл с весны нынешнего года перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться "Их Королевские Высочества".

Политика Встреча Путина и Эрдогана началась в Берлине В немецкой столице в преддверии конференции по урегулированию ливийского кризиса началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Авто Опубликованы первые изображения будущего компактного кроссовера Skoda На днях чешский автопроизводитель опубликовал скетчи экстерьера нового бюджетного кроссовера, которые послужили основой для рендеров будущей модели.

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Космос NASA опубликовало детальный снимок Юпитера На сайте NASA опубликована четкая фотография поверхности Юпитера, сделанная космическим аппаратом «Юнона».

Экономика Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.

Политика Глава ЕК обсудила договор о транзите газа на встрече с Путиным Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила договор о транзите газа в страны Европейского союза через Украину на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Берлине.