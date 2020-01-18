Экономика
Газета.RuГлава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.
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с чего всё началось
По ее мнению, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора, пишет The Guardian.Коммерсантъвчера в 07:10
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МВФ: в мире растет неравенство, что обычно происходит перед финансовым кризисом
ТАСС17 января в 10:13
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
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