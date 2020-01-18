с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Единоборства Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.

Авто В России подорожали автомобили с пробегом Средняя цена за транспортное средство на вторичном рынке выросла на 2,4% уже в 2019 году - до 580 000 рублей.

Наука Икают ли животные: эволюционный процесс В общем, икают практически все млекопитающие, но, возможно, рефлекс икоты эволюционно древнее, чем сам этот биологический класс.