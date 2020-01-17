Экономика
Газета.RuГлава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.
Читать в источнике
Оценить795
с чего всё началось
"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", — цитирует директора сайт МВФ.РИА Новости18 января в 04:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал заявление главы МВФ о новой Великой депрессии
RT на русском18 января в 14:54
МВФ: в мире растет неравенство, что обычно происходит перед финансовым кризисом
ТАСС17 января в 10:13
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 00:34, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 00:34, Ашберн
Происшествия
В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Экономика
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Футбол
Генсек РФС выступил против возможного расширения РПЛ
Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Энергетика
«Коммерсантъ» подсчитал рост импорта «Газпрома» и НОВАТЭКа в ЕС
В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Происшествия
В Лондоне при нападении с ножом погибли три человека
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Происшествия
У самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Самолет не смог вылететь из Новосибирска из-за возгорания двигателя. Лайнер S7 должен быть вылететь во Вьетнам.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
Футбол
Хавбек ЦСКА Тикнизян арендован «Авангардом»
Sport24 сообщает, что полузащитник московского ЦСКА Наир Тикнизян перейдет в «Авангард».
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии
По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Общество
Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле
Кино
Авторы сериала «Вавилон-Берлин» рассказали о третьем сезоне
26 января в онлайн-кинотеатре ViP Play состоится российская премьера третьего сезона "Вавилона-Берлина", самого дорогого сериала континентальной Европы.
Кино
Фильм «Паразиты» получил главную премию Гильдии киноактеров США
Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо был удостоен главной премии Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards).
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 4 копейки, евро — на 12
Курс доллара понизился на 3,61 копейки, составив 61,5333 рубля (61,5694 рубля на 17 января).
Экономика
Назван средний долг россиян перед банками
Каждый заемщик российского банка должен кредитной организации в среднем 249 тыс. рублей, за прошлый год долг вырос почти на 11 %, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
Авто
Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России
Гаджеты
Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11
Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.
Шоу-бизнес
Заворотнюк и Чернышева якобы заметили отдыхающими в Таиланде
Путешественники, возможно, заметили российскую актрису Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева в Таиланде.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.
Происшествия