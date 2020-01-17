с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Футбол Генсек РФС выступил против возможного расширения РПЛ Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Энергетика «Коммерсантъ» подсчитал рост импорта «Газпрома» и НОВАТЭКа в ЕС В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Армия и оружие Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.

Шоу-бизнес 300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.

Происшествия У самолета в Новосибирске загорелся двигатель Самолет не смог вылететь из Новосибирска из-за возгорания двигателя. Лайнер S7 должен быть вылететь во Вьетнам.

Политика Медведев назвал причины отставки правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.

Общество Ozon уволит большинство курьеров Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.

Кино Фильм «Паразиты» получил главную премию Гильдии киноактеров США Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо был удостоен главной премии Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards).

Экономика Назван средний долг россиян перед банками Каждый заемщик российского банка должен кредитной организации в среднем 249 тыс. рублей, за прошлый год долг вырос почти на 11 %, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Гаджеты Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11 Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.

Общество Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.