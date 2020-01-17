с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Общество В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.

Общество Названы наиболее популярные лечебные курорты России Отмечается, что в Краснодарском крае самыми популярными среди россиян считаются курорты в Анапе, Сочи, Горячем Ключе и Ейске, а также Геленджике и Туапсе.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.

Происшествия В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0 Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.

Политика Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.

Политика Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.

Политика Трамп отверг все обвинения по импичменту Президент США Дональд Трамп категорически отвергает обвинения, выдвинутые против него в рамках процедуры импичмента, и призывает Сенат Конгресса США отклонить обвинительное заключение демократов.

Политика Главного советника Трампа по России отстранили от работы Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.

Политика Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров во время первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.

Армия и оружие Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».

Общество Facebook извинился за перевод имени Си Цзиньпина как «гадюшник» Компания Facebook извилась за перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина, который проявился в официальном аккаунте Государственного секретаря Мьянмы Аун Сан Су Чжи, сообщает агентство Reuters.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.