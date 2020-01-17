с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Политика Украинские пограничники не пропустили четырех российских актеров Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пропустили через границу группу российских актеров, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы, говорится в сообщении ведомства.

Здоровье Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.

Шоу-бизнес Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.

Космос Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.

Политика Секретарь СНБО Украины рассказал о сложных переговорах с Ираном Украина ведет довольно сложные переговоры с Ираном по вопросу возвращения бортовых самописцев самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», сбитого 8 января 2020 года в Иране.

Авто Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России Выпуск нового кроссовера Skoda Karoq уже налажен на территории Российской Федерации, а вскоре модель выведут на рынок.

Шоу-бизнес 300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.

Происшествия В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.

Политика Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».

Единоборства Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".