Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.
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с чего всё началось
"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", — цитирует директора сайт МВФ
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Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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