с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Технологии В США показали полет беспилотника программы «Гремлины» Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.

Политика Эрдоган: Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Берлине заявил, что Москва и Анкара «решительно завершили» сделку по ЗРС С-400, несмотря на давление.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Политика Председатель Конституционного суда оценил предложенные Путиным реформы Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин рассказал о своём отношении к предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Основной закон.

Авто Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных автомобилей разных классов, которые можно купить в 2020 году.