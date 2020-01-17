с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Армия и оружие Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».

Политика Мишустин назвал главную задачу нового правительства РФ Реализация послания президента Федеральному Собранию является главной целью нового состава правительства России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.

Единоборства Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.

Общество Жители России смогут получать материнский капитал на первого ребенка Семья, получившая маткапитал при рождении первого ребенка, при рождении второго малыша получит и второй материнский капитал — в размере 150 тысяч рублей.