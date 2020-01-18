с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Происшествия В Самаре локализовали пожар в ресторане Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.

Общество В Гидрометцентре предупредили о тепловой аномалии в ближайшие дни В ближайшие десять дней самое большое отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур будет наблюдаться в Москве, Петербурге и Эвенкии, говорится на сайте Гидрометцентра.

Авто Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение Трехдверный внедорожник Suzuki Jimny может получить пятидверную версию, предназначенную для рынка Индии.

Общество Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.

Спорт Лыжник Александр Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира в Чехии Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).

Общество Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.

Политика Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Авто Subaru Ascent превращается в глобальную модель Модель построена на платформе SGP (Subaru Global Platform), которая не только обеспечивает внушительные 2980 мм колесной базы, обеспечивая необходимый уровень свободного пространства в салоне, но и в версии для Ascent предлагает целых 220 мм клиренса.

Армия и оружие В США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты Исследовательская лаборатория ВВС США испытала на космодроме в Сесил в Джексонвилле (Флорида) двигатель, который установят в гиперзвуковой ракете X-60A компании Generation Orbit Launch Services.