с чего всё началось

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом. Хотя в России пропасть между богатыми и бедными сокращается, однако многие по сути живут от получки до получки.

Общество Жители Латвии возмутились из-за русского языка Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.

Политика Власти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Происшествия Бывшего главу спецслужбы Армении нашли застреленным В Ереване было обнаружено тело 38-летнего Георгия Кутояна, ранее занимавшего должность директора Службы национальной безопасности Армении.

Армия и оружие В США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты Исследовательская лаборатория ВВС США испытала на космодроме в Сесил в Джексонвилле (Флорида) двигатель, который установят в гиперзвуковой ракете X-60A компании Generation Orbit Launch Services.

Политика Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.

Общество Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила в субботу о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов.

Технологии Amazon позволит покупателям расплачиваться ладонями вместо карт Amazon предполагает, что во время первого использования терминалов люди отсканируют ладони и привяжут биометрические данные к своему банковскому счету, утверждают источники.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".

Футбол «Реал» одержал победу над «Севильей» Предупреждения: Модрич 37, Эвер Банега 54, Карвахаль 87, Каземиро 88Напомним, что в прошлом туре Ла Лиги "Реал" обыграл "Хетафе".