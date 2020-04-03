Коронавирус

ТАССТАССГлава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года

Комсомольская правда14:17

МВФ объявил о первой в истории остановке мировой экономики

Взгляд.ру13:02

Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году

Телеканал 360°13:57

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

News.ru13:17

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

ТАСС13:11

Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг

Интерфакс14:11

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

РИА Новости12:46
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Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Злынковская газета Знамя вчера в 10:12
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Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
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На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры из-за коронавируса

На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 06:38
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Общество

Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:21
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Общество

В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Pro Город Самара 13:40
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Общество

Авиарейсы по вывозу россиян на родину приостановят 4 апреля

"С 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину", - заключили в оперштабе.
Газета.Ru 14:22
Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru 06:52
Общество

Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
ТАСС 11:18
Общество

Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
РБК 14:52
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Технологии

YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok

YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.
Газета.Ru вчера в 05:28
Шоу-бизнес

Принцу Гарри придется жить за счет Меган Маркл

Обеспечивать семью с маленьким ребенком придется Меган Маркл. Пара на время обосновалась в Лос-Анджелесе и сейчас находится в самоизоляции.
RuNews24.ru 07:26
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Здоровье

Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
РИА Новости 13:13
Шоу-бизнес

Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой

Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
Экспресс газета 02:38
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск 04:41
Шоу-бизнес

Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

ТАСС вчера в 15:47
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Врач заявил, что сейчас все озабочены дезинфекцией, но из-за нее у некоторых граждан может появиться аллергия.
Gazeta.SPb 14:10
Происшествия

В Поныровском районе введут особый режим по коронавирусу

На территории Поныровского района Курской области будет введен особый режим из-за коронавирусной инфекции.
Kurskcity.ru 11:27
Общество

Испания депортировала в Мексику летевших на родину россиян

Шестеро россиян, летевших на родину из Мексики транзитом через Мадрид, были депортированы.
Ридус 11:30
Энергетика

Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа

Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Expert.ru вчера в 11:37
Политика

Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета вчера в 07:29
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
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В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы

Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.
ТАСС 12:51
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
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Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой «Умиление»

Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление", которая традиционно перед "субботой Акафиста" приносится из крестового Владимирского храма в Патриаршией резиденции в Чистом переулке в Елоховский собор.
Российская газета 11:44
Общество

Врачи обнаружили «странные» случаи смерти от коронавируса в Италии

Новые особенности коронавируса выявили медики, работающие в охваченной эпидемией Италии.
Блокнот.ру вчера в 09:04
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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