с чего всё началось

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, ситуация гораздо хуже, чем во время кризиса 2008-2009 года.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Энергетика План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.

Общество Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.

Общество Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Экономика Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.

Футбол Неймар сыграл в футбол с собаками Нападающий «ПСЖ» Неймар сыграл в футбол во дворе со своими собаками во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Политика В США заявили, что полностью оплатили российскую помощь Многих по обе стороны океана волновал вопрос, отправила ли Россия 60 тонн оборудования в качестве подарка или продала Штатам аппараты ИВЛ, медицинские маски, респираторы и пр. Президент США Дональд Трамп, которого напрямую спросили об отправке из России грузового самолета, ушел от ответа, просто заявив, что он будет рад принимать подобные поставки каждый день.

Общество Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье В Подмосковье обновили карту с числом заболевших коронавирусной инфекцией в каждом городском округе, всего на сегодняшний день в регионе выявлено 211 случаев заражения, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Политика Британские лейбористы избрали нового лидера В своем обращении новый глава лейбористов отметил, что для него "честь и привилегия" быть избранным лидером партии в такое сложное время.

Энергетика Минск начал заключать контракты с российскими поставщиками нефти Белоруссия начала заключать контракты на апрель с нефтяными компаниями из РФ, в том числе с "Роснефтью", на поставки сырья на НПЗ республики по цене 4 доллара за баррель, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Кино Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти» По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.