Коронавирус

ТАССТАССГлава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБКвчера в 15:53

Подробнее о событии

Глава МВФ признала рецессию мировой экономики

Газета.Ruвчера в 18:10

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

РИА Новостивчера в 12:46

Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года

Комсомольская правдавчера в 14:17

Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг

Интерфаксвчера в 14:11

Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году

Телеканал 360°вчера в 13:57

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

ТАССвчера в 13:11

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

РБКвчера в 15:53
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Происшествия

В Калуге выросло число условно положительных тестов на коронавирус

На карантине в больнице находятся 30 человек. Условно-положительные анализы 33 человек направлены на проверку.
REGNUM вчера в 04:19
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Известия 00:41
Общество

В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек

По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Городской репортер вчера в 03:57
Армия и оружие

Россия завершила переброску в Сербию специалистов по дезинфекции

«ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии», — говорится в сообщении.
REGNUM 01:08
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Авто

Названы цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

32CARS.ru 01 апреля в 10:22
Политика

Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Известия вчера в 22:35
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Религия

Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество

Ограничены въезд и выезд из Омска

С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Sibnovosti.ru 01:06
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой

На прошлой неделе нью-йоркские папарацци запечатлели Ирину Шейк в компании арт-дилера Вито Шнабеля.
Woman.ru 02 апреля в 05:49
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Дочь актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

РБК 00:11
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Здоровье

Количество инфицированных коронавирусом на Украине составило 1072 человека

Согласно обнародованной информации, число заразившихся составило 1072 человека.
Территория новостей 01:16
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Известия 00:59
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Общество

Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра

Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Актуальные Новости вчера в 11:14
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Футбол

Смолов рассказал, почему Миранчук не перешел в «Ювентус»

Нападающий Сельты Федор Смолов, арендованный у Локомотива, объяснил, почему хавбек красно-зеленых Алексей Миранчук не оказался в Ювентусе.
Советский спорт вчера в 15:13
Армия и оружие

Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su вчера в 08:16
Происшествия

У жителя Ижевска с лайнера Costa Magica подтвержден коронавирус

Коронавирус COVID-19 лабораторно подтвержден у 35-летнего жителя Ижевска — одного из пассажиров круизного лайнера Costa Magica.
Вести.Ru 02:00
Политика

В НАТО заявили о намерении углубить партнерство с Украиной и Грузией

НАТО планирует больше углублять свое партнерство с Грузией и Украиной.
Вечерняя Москва 02 апреля в 14:57
Общество

В России обучение школьников могут перенести на лето

Заместитель министра Дмитрий Глушко рассказал, что перед ведомством стоит задача максимально в установленные сроки завершить учебный год.
SmolDaily 01:05
Политика

Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте

Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Российская газета 02:23
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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