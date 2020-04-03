Коронавирус
ТАССГлава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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с чего всё началось
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.РБКвчера в 15:53
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Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года
Комсомольская правдавчера в 14:17
Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг
Интерфаксвчера в 14:11
Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году
Телеканал 360°вчера в 13:57
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Происшествия
В Калуге выросло число условно положительных тестов на коронавирус
На карантине в больнице находятся 30 человек. Условно-положительные анализы 33 человек направлены на проверку.
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Политика
В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Общество
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Армия и оружие
Россия завершила переброску в Сербию специалистов по дезинфекции
«ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии», — говорится в сообщении.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Авто
Названы цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»
Политика
Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Религия
Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Ограничены въезд и выезд из Омска
С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Шоу-бизнес
Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой
На прошлой неделе нью-йоркские папарацци запечатлели Ирину Шейк в компании арт-дилера Вито Шнабеля.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Здоровье
Количество инфицированных коронавирусом на Украине составило 1072 человека
Согласно обнародованной информации, число заразившихся составило 1072 человека.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Наука
В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек
Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра
Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Футбол
Смолов рассказал, почему Миранчук не перешел в «Ювентус»
Нападающий Сельты Федор Смолов, арендованный у Локомотива, объяснил, почему хавбек красно-зеленых Алексей Миранчук не оказался в Ювентусе.
Армия и оружие
Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Происшествия
У жителя Ижевска с лайнера Costa Magica подтвержден коронавирус
Коронавирус COVID-19 лабораторно подтвержден у 35-летнего жителя Ижевска — одного из пассажиров круизного лайнера Costa Magica.
Политика
В НАТО заявили о намерении углубить партнерство с Украиной и Грузией
НАТО планирует больше углублять свое партнерство с Грузией и Украиной.
Общество
В России обучение школьников могут перенести на лето
Заместитель министра Дмитрий Глушко рассказал, что перед ведомством стоит задача максимально в установленные сроки завершить учебный год.
Политика
Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте
Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.