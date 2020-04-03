с чего всё началось

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Общество Собянин пояснил правила передвижения москвичей на автомобилях Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил общие правила передвижения жителей столицы на автомобилях в условиях коронавируса.

Общество Правила поведения при ЧС утверждены правительством На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Общество Названы сроки окончания вспышки коронавируса в России Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров считает, что вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна прекратиться к лету 2020 года.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Шоу-бизнес Певица Pink заразилась коронавирусом Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.

Авто Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.

Авто В России отзывают более 800 автомобилей Audi TT Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании в нашей стране, которая затронет 833 автомобиля Audi TT, проданных с 2015 по 2019 годы.

Кино Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем Как сообщает портал evo-rus.com, всем известный герой Аквамен, роль которого в очередной серии одноименных фильмов играет известный актер Джейсон Момоа, режиссёры задумали заменить персонажем-геем.

Политика Трамп намерен уволить генинспектора, передавшего жалобу для импичмента Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о планах уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который передал анонимную жалобу со стороны сотрудника разведки.

Общество В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус Пилотный проект применения тестов стартует в апреле в Москве и Московской области, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.

Единоборства Тренер Конора МакГрегора дал совет Тони Фергюсону Тренер Конора МакГрегора, Джон Кавана, ответил на вопрос о том, стоит ли Тони Фергюсону соглашаться на бой с Джастином Гэйтжи, который на UFC 249 может заменить выбывшего Хабиба Нурмагомедова.

Авто КамАЗ рассказал о конкуренте ГАЗели В Сети появилась подробная информация о легких коммерческих автомобилях (LCV) семейства "КамАЗ Компас", которые должны составить конкуренцию "ГАЗели".

Наука В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.

Авто В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.

Общество Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.