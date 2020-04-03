Коронавирус
ТАССГлава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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с чего всё началось
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.РБКвчера в 15:53
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Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг
Интерфаксвчера в 14:11
Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году
Телеканал 360°вчера в 13:57
Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года
Комсомольская правдавчера в 14:17
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В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии
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Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил общие правила передвижения жителей столицы на автомобилях в условиях коронавируса.
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На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
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Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более 2 тыс. россиян, желающих вернуться в Россию.
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Общество
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Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров считает, что вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна прекратиться к лету 2020 года.
Политика
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Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Политика
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Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
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Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Общество
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Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Политика
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Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Авто
В России отзывают более 800 автомобилей Audi TT
Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании в нашей стране, которая затронет 833 автомобиля Audi TT, проданных с 2015 по 2019 годы.
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Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем
Как сообщает портал evo-rus.com, всем известный герой Аквамен, роль которого в очередной серии одноименных фильмов играет известный актер Джейсон Момоа, режиссёры задумали заменить персонажем-геем.
Политика
Трамп намерен уволить генинспектора, передавшего жалобу для импичмента
Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о планах уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который передал анонимную жалобу со стороны сотрудника разведки.
Общество
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Пилотный проект применения тестов стартует в апреле в Москве и Московской области, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
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Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Единоборства
Тренер Конора МакГрегора дал совет Тони Фергюсону
Тренер Конора МакГрегора, Джон Кавана, ответил на вопрос о том, стоит ли Тони Фергюсону соглашаться на бой с Джастином Гэйтжи, который на UFC 249 может заменить выбывшего Хабиба Нурмагомедова.
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КамАЗ рассказал о конкуренте ГАЗели
В Сети появилась подробная информация о легких коммерческих автомобилях (LCV) семейства "КамАЗ Компас", которые должны составить конкуренцию "ГАЗели".
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Роспотребнадзор рассказал о правильном питании во время пандемии
Роспотребнадзор поделился рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по правильному питанию во время пандемии коронавируса.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Наука
В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек
Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Авто
В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах
Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
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Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
Игры
Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII
Первый эпизод ремейка Final Fantasy VII выйдет уже через неделю, 10 апреля, только на PlayStation 4. Релиз на других платформах ожидается спустя год.