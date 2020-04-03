Коронавирус
ТАССГлава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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с чего всё началось
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.РБК03 апреля в 15:53
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Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году
Телеканал 360°03 апреля в 13:57
Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года
Комсомольская правда03 апреля в 14:17
Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг
Интерфакс03 апреля в 14:11
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