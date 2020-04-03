с чего всё началось

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Общество Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.

Происшествия В ЕАО изолировали подъезд пятиэтажного дома из-за жильца с COVID-19 Подъезд пятиэтажного дома в Биробиджане в Еврейской автономной области изолирован после того, как у проживающей в одной из квартир девушки предварительный тест подтвердил коронавирус, сообщило правительство региона.

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Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.

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Здоровье Нажиться на коронавирусе. Как действуют мошенники Особенно активно преступники действуют в интернете, где отрывают липовые интернет-магазины с масками и собират средства на создание вакционы.

Политика Киевский политолог: Зеленский находится в состоянии паники Киев, 5 апреля 2020, 06:57 — REGNUM Стремление президента Украины Владимира Зеленского скорее открыть рынок земли свидетельствует о том, что он запуган и находится в состоянии паники, заявил 4 апреля директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии политолог Михаил Погребинский, в эфире телеканала NewsOne.

Политика Лукашенко призвал Украину провести выборы в Донбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины должны пойти на непопулярный шаг и провести выборы в Донбассе ради прекращения конфликта.

Наука В Польше разработали замедляющее заражение коронавирусом средство Группа ученых из Ягеллонского университета в Кракове объявила о том, что разработала средство, которое значительно замедляет заражение новым штаммом коронавируса.