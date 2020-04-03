Коронавирус
ТАССГлава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года
Комсомольская правда14:17
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Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Здоровье
Вирусолог Александр Семенов рассказал «Ъ», как лечат больных коронавирусом в Италии
Доктор Семенов рассказал о профессиональном выгорании итальянских коллег, о том, как они решают проблему, когда на «один-два ИВЛ трое или пятеро больных с респираторным дистресс-синдромом, которые практически не дышат».
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Здоровье
Эксперты описали сценарии распространения коронавируса в России
News спрогнозировал сценарий распространения коронавируса в России. Он предполагает, что Россия повторит германский опыт.
Общество
Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России
Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
Наука
Китайские ученые выявили коронавирус у 15% кошек в Ухане
Около 15% кошек на территории Уханя оказались инфицированы коронавирусом нового типа.
Политика
Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, передает Reuters.
Общество
Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности
Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» Саша Савельева шокировала фанатов новым имиджем
Некоторые фанаты были шокированы самой прической певицы и сравнили ее с регги-певцом Бобом Марли.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом умер в Приморье
Как сообщалось, в Приморье выявлено семь случаев заражения коронавирусом, двое выписаны.
Экономика
Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Экономика
Набиуллина: Месяц карантина обойдется экономике России в 1,5-2% ВВП
Глава ЦБ России напомнила, что все негативные воздействия на отечественную экономику сконцентрируются во втором квартале.
Энергетика
Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве
Нефтедобывающим компаниям США разрешат хранить нефть в государственном стратегическом резерве.
Футбол
Экс-игрок «Ростова» рассказал о драке Карпина с охраной аэропорта
Бывший футболист «Ростова» и нынешний защитник «Урала» Мацей Вилюш рассказал о драке тренера «Ростова» Валерия Карпина с охраной аэропорта.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Транспорт
РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Экономика
Экономику США ждет худшее падение с 1946 года — Morgan Stanley
Вашингтон, 3 апреля 2020, 20:01 — REGNUM Аналитики Morgan Stanley ожидают худшего падения американской экономики с 1946 года, 3 апреля сообщает агентство Reuters.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
Общество
Заболевшая COVID-19 женщина записала слезное видеообращение
Заразившаяся коронавирусом жительница английского графства Линкольншир Шерон Кук записала видеообращение, в котором со слезами на глазах призывает всех оставаться дома.
Общество
Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда
Москва, 4 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Коронавирус, пандемия которого охватила мир в настоящее время, закрепится в человеческой популяции на многие годы или даже навсегда и им переболеют не менее 70 процентов населения планеты, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».