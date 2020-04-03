Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

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