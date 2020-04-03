Коронавирус

ТАССТАССГлава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

РБК15:53

Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году

Телеканал 360°13:57

Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг

Интерфакс14:11

Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года

Комсомольская правда14:17

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

ТАСС13:11

МВФ объявил о первой в истории остановке мировой экономики

Взгляд.ру13:02

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

РИА Новости12:46
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Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Коммерсантъ 08:05
Здоровье

Вирусолог Александр Семенов рассказал «Ъ», как лечат больных коронавирусом в Италии

Доктор Семенов рассказал о профессиональном выгорании итальянских коллег, о том, как они решают проблему, когда на «один-два ИВЛ трое или пятеро больных с респираторным дистресс-синдромом, которые практически не дышат».
Коммерсантъ 09:45
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС вчера в 06:02
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС вчера в 09:34
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском 16:38
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Политика

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 09:29
Здоровье

Эксперты описали сценарии распространения коронавируса в России

News спрогнозировал сценарий распространения коронавируса в России. Он предполагает, что Россия повторит германский опыт.
Shraibikus News 05:14
Общество

Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
РИА Новости 17:51
Наука

Китайские ученые выявили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Около 15% кошек на территории Уханя оказались инфицированы коронавирусом нового типа.
Дни24 14:15
Политика

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, передает Reuters.
РБК 19:07
Армия и оружие

В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

RT на русском 19:10
Общество

Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности

Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
КП - Санкт-Петербург 16:42
Шоу-бизнес

Солистка «Фабрики» Саша Савельева шокировала фанатов новым имиджем

Некоторые фанаты были шокированы самой прической певицы и сравнили ее с регги-певцом Бобом Марли.
Слово и Дело 05:56
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом умер в Приморье

Как сообщалось, в Приморье выявлено семь случаев заражения коронавирусом, двое выписаны.
Интерфакс - Россия 01:42
Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:45
Кино

В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

Popcornnews.ru 05:00
Экономика

Набиуллина: Месяц карантина обойдется экономике России в 1,5-2% ВВП

Глава ЦБ России напомнила, что все негативные воздействия на отечественную экономику сконцентрируются во втором квартале.
RuNews24.ru 12:33
Энергетика

Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

Нефтедобывающим компаниям США разрешат хранить нефть в государственном стратегическом резерве.
BFM.ru 18:25
Футбол

Экс-игрок «Ростова» рассказал о драке Карпина с охраной аэропорта

Бывший футболист «Ростова» и нынешний защитник «Урала» Мацей Вилюш рассказал о драке тренера «Ростова» Валерия Карпина с охраной аэропорта.
Известия 12:10
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Кино

Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии

ТАСС 15:25
Транспорт

РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 05:21
Экономика

Экономику США ждет худшее падение с 1946 года — Morgan Stanley

Вашингтон, 3 апреля 2020, 20:01 — REGNUM Аналитики Morgan Stanley ожидают худшего падения американской экономики с 1946 года, 3 апреля сообщает агентство Reuters.
REGNUM 13:01
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск 04:41
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Политика

Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
Общество

Заболевшая COVID-19 женщина записала слезное видеообращение

Заразившаяся коронавирусом жительница английского графства Линкольншир Шерон Кук записала видеообращение, в котором со слезами на глазах призывает всех оставаться дома.
РИА Новости 19:22
Общество

Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда

Москва, 4 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Коронавирус, пандемия которого охватила мир в настоящее время, закрепится в человеческой популяции на многие годы или даже навсегда и им переболеют не менее 70 процентов населения планеты, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
REGNUM 18:18
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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