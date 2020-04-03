Коронавирус

ТАССТАССГлава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБКвчера в 15:53

Подробнее о событии

Глава МВФ признала рецессию мировой экономики

Газета.Ruвчера в 18:10

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

ТАССвчера в 13:11

Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года

Комсомольская правдавчера в 14:17

Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг

Интерфаксвчера в 14:11

Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году

Телеканал 360°вчера в 13:57

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

РБКвчера в 15:53

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

РИА Новостивчера в 12:46
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Футбол

Прядкин заявил о планах доиграть сезон РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о желании доиграть прерванный из-за эпидемии коронавируса сезон, говорится в сообщении лиги.
ProstoProSport 01:05
Политика

Италия: Евросоюз может не пережить эпидемии коронавируса

Политики намерены обратиться к Германии и союзным государствам. Италия предрекла развал Евросоюза из-за эпидемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 08:36
Общество

Против коронавируса губернатор Новосибирской области принял новые меры

С сегодняшнего дня проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия на территории региона – это, по сути, подготовка к 6 апреля, когда на работу выйдут специалисты промышленных предприятий и строительных компаний.
Вести Новосибирск вчера в 08:24
Политика

Трамп намерен уволить генинспектора, передавшего жалобу для импичмента

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о планах уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который передал анонимную жалобу со стороны сотрудника разведки.
Коммерсантъ 00:39
Экономика

Часть калужских предприятий возобновит работу 6 апреля

Какие именно предприятия начнут работать с 6 апреля, глава области пока не пояснил.
Калужский перекресток вчера в 15:10
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета вчера в 14:11
Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Общество

В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции

Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Правда ПФО вчера в 12:33
Общество

В Липецкой области до 30 апреля продлен режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции на территории Липецкой области продлен как минимум до 30 апреля.
Обозреватель Врн вчера в 12:42
Общество

Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину

Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Life.ru вчера в 22:45
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Футбол

Президент УЕФА пригрозил Бельгии исключением из еврокубков

Сам же УЕФА все еще рассчитывает доиграть сезон, несмотря на паузу, которая возникла из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:41
Политика

Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета 02 апреля в 07:29
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 02 апреля в 15:29
Здоровье

Количество инфицированных коронавирусом на Украине составило 1072 человека

Согласно обнародованной информации, число заразившихся составило 1072 человека.
Территория новостей 01:16
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru вчера в 06:07
Политика

Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 18:50
Энергетика

Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Хотя Трамп на брифинге уклонился от прямых ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", источники СИИ сообщают, что эта мера пока не предусмотрена.
Интерфакс вчера в 23:33
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
ЖКХ

Поменять порядок оплаты услуг ЖКХ предложила «Единая Россия»

Предлагается освободить население от проверки счетчиков, остановить начисление пени за платежи по ТКО и коммунальным услугам.
БрянскToday вчера в 07:54
Общество

Утверждены правила оформления больничных стариков на карантине

Правительство России утвердило временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для находящихся в карантине и самоизоляции граждан, которым исполнилось 65 лет.
Московский Комсомолец 02 апреля в 03:29
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru вчера в 09:12
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя на время действия режимов самоизоляции, потому что в противном случае может появится «серьезное социальное напряжение».
Дождь вчера в 08:01
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 02 апреля в 04:50
Общество

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях

Национальная служба новостей вчера в 05:12
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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