Коронавирус
РБКГлава МВФ заявила о начале мировой рецессии
Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.
— Кристалина Георгиева, болгарский экономистМосква 24 вчера в 12:45
с чего всё началось
«Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», — сообщила журналистам глава МВФ.Компаниявчера в 12:59
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда: Мировая экономика вошла в рецессию
Эхо Москвывчера в 23:03
«Последствия мы будем разгребать еще несколько лет». Эксперт о рецессии, которой не избежать
ФедералПресс24 марта в 22:03
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