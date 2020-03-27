с чего всё началось

Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале рецессии мировой экономики (снижение темпов экономического роста). Она сравнила ее с мировым финансовым кризисом в 2008-2009 годах.

Авто GM и SAIC готовят миниатюрный электромобиль Wuling E50 Анонсированный электромобиль Wuling E50 построен на той же агрегатной базе, что и модели Baojun, но имеет более крупный кузов с нарочито «квадратным» дизайном.

Общество Путин подписал указ об объявлении нерабочих дней Владимир Путин 25 марта подписал указ «Об объявлении в России нерабочих дней» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщается на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Ольга Бузова: Тарасов был недоволен размером моей груди Известная телеведущая Ольга Бузова в шоу "Алена, блин" сделала признание, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов постоянно намекал, что у нее маленькая грудь.

Общество WSJ сообщила об острой нехватке золота в США Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.

Армия и оружие В России пройдут военные учения по борьбе с коронавирусом В России семь полигонов в Западном и Центральном военных округах готовятся к проведению военных спецучений по локализации чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны распространением вирусных инфекций, пишет «Коммерсантъ».

Авто GAC завершает сертификацию минивэна GN8 в России В ближайшее время на местный рынок может выйти минивэн GN8, продавать его могут начать уже в апреле-мае.

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Политика Путин назвал возможные сроки победы России над коронавирусом Россия сможет победить эпидемию новой коронавирусной инфекции менее чем за три месяца, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

Общество Немецкий экономист дал Германии лишь два месяца против коронавируса Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.

Общество На Камчатке будут применены меры к несоблюдающим карантин туристам Более 60 пассажиров чартерного рейса из Таиланда, вывезенные на Камчатку 24 марта, до сих пор не явились в медучреждения по месту жительства.

Общество Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.

Общество Губернатор Новосибирской области закрыл торговые центры Губернатор новосибирской области Андрей Травников подписал сегодня, 27 марта постановление о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавируса.

Общество В Красноярске закроют почти все Обращение главы края к красноярцам: С 28 марта по 5 апреля закроют, как уже было указано в поручении премьер-министра Михаила Мишустина, заведения общепита - кафе, рестораны, столовые, бары.

Общество Застрявшая во Вьетнаме мэр Тамбова получила премию Мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая не может выехать из Вьетнама из-за ситуации с коронавирусом, получила премию за хорошую работу.