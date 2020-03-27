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Вести.RuВести.RuГлава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
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Кристалина Георгиева
Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.
— Кристалина Георгиева, болгарский экономистМосква 24 12:45
с чего всё началось
«Спад на 2020 год ожидается довольно глубоким», — сказала глава МВФ в ходе брифинга
, предупредив, что восстановление в 2021 году может начаться лишь в том случае, если удастся сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
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Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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