с чего всё началось

Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Происшествия Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Политика Российские военные вирусологи начали работу в итальянском Бергамо На территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо развёрнуты лаборатория и пункты спецобработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.

Общество Немецкий экономист:Германия выдержит только два месяца карантина Экономика Германии сможет выдержать только два месяца при карантине, вызванном коронавирусом, заявил президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп газете Mitteldeutsche Zeitung.

Политика Правительство РФ может получить право вводить режим ЧС Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают дом за 140 миллионов Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Общество Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.