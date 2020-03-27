Коронавирус
Вести.RuГлава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Читать в источнике
Оценить57
Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.
— Кристалина Георгиева, болгарский экономистМосква 24 12:45
Подробнее о событии
Показать все источники
«Последствия мы будем разгребать еще несколько лет». Эксперт о рецессии, которой не избежать
ФедералПресс24 марта в 22:03
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Происшествия
Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
Гаджеты
Huawei выпустила абсолютно новую прошивку для 30 своих смартфонов
Компания Huawei официально сообщила о выходе обновленной оболочки EMUI 10.1 для своих смартфонов, которая получила массу полезных нововведений.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Спорт
«Серьезная тема»: Александр Кержаков высказался о пандемии коронавируса в России
Александр назвал коронавирус «серьезной темой» и подчеркнул, что в стране каждый день заражаются все больше людей.
Кино
Умер заболевший коронавирусом звезда «Крокодила Данди» Марк Блум
Известно, что у 69-летнего артиста диагностировали коронавирус. Он скончался от осложнений, вызванных инфекцией.
Политика
Российские военные вирусологи начали работу в итальянском Бергамо
На территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо развёрнуты лаборатория и пункты спецобработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии
Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Немецкий экономист:Германия выдержит только два месяца карантина
Экономика Германии сможет выдержать только два месяца при карантине, вызванном коронавирусом, заявил президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп газете Mitteldeutsche Zeitung.
Политика
Правительство РФ может получить право вводить режим ЧС
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Космос
НАСА открывает тендер на новые двигатели для Ориона
НАСА принимает заявки на разработку нового двигателя для своего космического корабля «Орион».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают дом за 140 миллионов
Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Футбол
Дибала рассказал о коронавирусе: «Я с трудом мог дышать»
Дибала в настоящее время восстанавливается после болезни у себя дома в Турине вместе со своей подругой Орианой Сабатини.
Здоровье
Российские регионы вводят ограничительные меры из-за коронавируса
Регионы России с 28 марта вводят ряд ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии
Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Армия и оружие
Франция создала новую группу по борьбе с терроризмом в Мали
Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что Париж и его союзники создали новую оперативную группировку по борьбе с терроризмом в Мали.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Общество
Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка
Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: Тарасов был недоволен размером моей груди
Известная телеведущая Ольга Бузова в шоу "Алена, блин" сделала признание, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов постоянно намекал, что у нее маленькая грудь.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.