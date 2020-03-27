с чего всё началось

Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Политика Италия оценила российскую помощь стране Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо оценил российскую помощь стране в беседе с Euronews.

Общество Малышева считает коронавирус «сезонной инфекцией» Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Общество В Москву стягивают бронетехнику и военных Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.

Общество Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.

Общество Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.

Футбол Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду решил провести ещё одну благотворительную акцию, которая поможет португальским медикам бороться с эпидемией коронавируса.

Общество Немецкий экономист дал Германии лишь два месяца против коронавируса Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.

Хоккей Яковлев считает Знарка лучшим тренером и человеком Защитник «Металлурга», олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью «СЭ» признался, что считает работу с Олегом Знарком лучшим моментом в жизни.

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей Президент Российской Федерации во время официального обращения к россиянам по ситуации с распространением коронавируса, объявил о том, что следующая неделя с 28 марта по 5 апреля станет нерабочей, с сохранением заработной платы .

Технологии В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов Участники сообщества мобильных разработчиков XDA Developers обнаружили, что в сервисе Google Play Movies & TV (Фильмы и телешоу в Google Play) скоро появятся раздел с бесплатными фильмами.