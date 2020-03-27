Коронавирус
Вести.RuГлава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
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Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.
— Кристалина Георгиева, болгарский экономистАргументы и Факты 11:58
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Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты Султан Хамзаев, руководящий проектом "Трезвая Россия", обратился к правительству России с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков в связи с карантином на фоне коронавируса.
Кино
Джордж Миллер снимет приквел «Безумного Макса» о молодой Фуриозе
Предыдущая часть "Безумный Макс: Дорога ярости" была успешной коммерчески и ее хорошо приняли зрители.
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Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
Власти ДНР ограничили выезд в Россию из-за коронавируса
Выезд в Россию из Донецкой Народной Республики временно ограничил из-за угрозы распространения корнавируса глава ДНР Денис Пушилин 27 марта, сообщает Донецкое агенство новостей.
Энергетика
Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года
Мировые цены на нефть продолжают обваливаться в пятницу вечером, а марка Brent уже обновляла минимум с мая 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
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Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом
По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 11 тыс. человек, более 500 умерли.
Происшествия
Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу
Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии
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Футбол
Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
Голландец пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Общество
Во Франции продлен режим самоизоляции
Во Франции продлили режим самоизоляции до 15 апреля. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Футбол
Бывший арбитр рассказал, сколько получал за работу на матчах РПЛ
Федотов заявил, что за работу на матче РПЛ он получал 90 тысяч рублей, за матч в ФНЛ — 35 тысяч.
Шоу-бизнес
Актриса Таисия Вилкова вышла замуж
Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
Число смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло до 519
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло с 385 до 519, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Транспорт
ГИБДД вводит особый режим работы из-за коронавируса
Ведомство минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг. ГИБДД вводит особый режим работы из-за вируса.
Общество
Роструд дал рекомендации работникам и работодателям
На сайте Роструда размещены рекомендации работникам и работодателям в рамках действия данного документа.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Происшествия
Сотрудник «Газпрома» заразился коронавирусом
Сотрудник «Газпрома» заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.
Общество
У корреспондента Первого канала в США забрали посылку с масками
У корреспондента Первого канала в Нью-Йорке изъяли посылку из Азии с медицинскими масками, сообщил телеведущий Евгений Попов в Telegram-канале.
Энергетика
Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25
На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
Общество
В Тульской области закрывают рестораны, торговые центры и парки
В Тульской области вступили в силу дополнения в Указ о введении режима повышенной готовности.
Политика
Памфилова не считает возможным голосование по Конституции в ЕДГ
Элла Памфилова подчеркнула, что работа ЦИК по информированию граждан о голосовании по поправкам в Конституцию будет продолжена, чтобы граждане, потенциальные участники общероссийского голосования, были полностью проинформированы об их сути.