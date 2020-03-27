Коронавирус
Вести.RuГлава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
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Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.
— Кристалина Георгиева, болгарский экономистМосква 24 12:45
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Общество
Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Транспорт
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В пятницу, 27 марта, мэр Москвы Сергей Собянин открыл шесть станций Некрасовской линии столичного метрополитена.
Происшествия
Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу
Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Общество
Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Вокалист немецкой индастриал-рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Политика
Северная Македония официально стала членом НАТО
Американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии
Читатели швейцарского издания Blick раскритиковали публикацию о "бесполезности" российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме
Армия и оружие
НАТО обвинило ВКС РФ в нарушении норм безопасности на Балтике
Брюссель, 27 марта 2020, 18:41 — REGNUM О перехвате российского военного самолёта заявили 27 марта в НАТО.
Общество
Во Франции продлен режим самоизоляции
Во Франции продлили режим самоизоляции до 15 апреля. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Песков назвал цель нерабочей недели
Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
Общество
Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко
78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Общество
Более тысячи россиян заразились коронавирусом
1. Больше тысячи пациентов с коронавирусом выявили в России Сейчас в стране 1036 подтвержденных случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Экономика
Силуанов: налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года
«Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 г. будет удержан только в 2022 г. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 г.», – рассказал министр журналистам, отметив, что такой же подход будет применен к инвестициям в долговые ценные бумаги.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибла почти тысяча человек
В Италии за сутки от коронавируса погибла почти тысяча человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте AFP со ссылкой на власти страны.
Общество
В США зафиксировали рекордное число заявок на пособия по безработице
В течение минувшей недели более 3,2 млн американцев подали заявки на получение пособий по безработице из-за пандемии коронавируса и карантинных мер, введенных правительством.
Политика
Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием
На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Политика
В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США
Американское ядерное оружие размещается в Германии, потому что ФРГ "фактически до сих пор находится в состоянии оккупированной страны", заявил в интервью телеканалу "360" член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.