Коронавирус

Вести.RuВести.RuГлава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Читать в источнике
Комментировать47
Кристалина Георгиева
Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.
— Кристалина Георгиева, болгарский экономистМосква 24 вчера в 12:45
с чего всё началось
«Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», — сообщила
 журналистам глава МВФ.
Компаниявчера в 12:59

Подробнее о событии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда: Мировая экономика вошла в рецессию

Эхо Москвывчера в 23:03

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию

ТАССвчера в 11:27

Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии

РБКвчера в 12:18

В МВФ заявили о начале рецессии в мировой экономике

Газета.Ruвчера в 11:36

В МВФ объявили о рецессии мировой экономики

Известиявчера в 13:26

МВФ: Мировая экономика погрузилась в рецессию

Взгляд.рувчера в 11:23

«Последствия мы будем разгребать еще несколько лет». Эксперт о рецессии, которой не избежать

ФедералПресс24 марта в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:27, Ашберн

МВФ: «Мы вошли в рецессию даже хуже, чем во время кризиса 2009 года»

КП - Беларусьвчера в 14:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Общество

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
РБК 09:13
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 07:14
Здоровье

Минздрав расширил список возможных препаратов для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения РФ обновило временные методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению коронавируса нового типа.
Инфорос вчера в 08:56
Авто

Выход Volkswagen ID.3 задерживается из-за проблем с софтом

Насколько задержится ID.3 пока неизвестно, но предполагается, что задержка немецкому автопроизводителю обойдется очень дорого, так как он может не выполнить экологические нормы и получить большой штраф.
Tvoe-avto.com 03:58
Общество

Мишустин поручил ограничить наземное движение через границу России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты на границе страны из-за коронавируса.
Известия 10:08
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
ТАСС 09:29
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь 05:08
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

В ВОЗ назвали время спада коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения согласился с оценкой российского Минздрава касательно спада коронавируса в РФ.
iReactor 06:22
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть Дирка в экранизации «Логова дракона»

Оттава, 28 марта 2020, 10:56 — REGNUM Канадский актёр Райан Рейнольдс ведёт переговоры об участии в экранизации популярной игры Dragon's Lair («Логово дракона»).
REGNUM 03:56
Происшествия

Петербуржец сбежал из-под карантина и стал фигурантом уголовного дела

Полиция приступила к его розыску, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил".
Вести.Ru 08:43
Происшествия

Выявлены махинации с поставками препарата от коронавируса

Часть препаратов, найденных в «Альфега», была, по выявленным данным, отправлена производителем именно в тольяттинскую больницу и Сибирский центр ФМБА.
Коммерсантъ вчера в 14:26
Политика

Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВС Украины.
Вести.Ru 08:26
Общество

В Петербурге умер больной коронавирусом

В Санкт-Петербурге зафиксирована первая смерть из-за коронавируса. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Мойка78 09:14
Происшествия

Сразу пять домов загорелись во Владимирской области

В населенном пункте Просеницы Владимирской области загорелись сразу пять домов, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:48
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Российская газета вчера в 20:55
Авто

Skoda объявила скидки на автомобили в апреле

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Автоновости дня вчера в 06:45
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Общество

Петербуржцы спешно покидают город, но получается не очень быстро

Опасения о шашлычных выходных подтвердились. Петербуржцы в первый же день карантина плотным потоком поехали за город.
Фонтанка.Ру 07:19
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Evo-rus.com 04:45
Общество

США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Remedium.ru вчера в 07:09
Общество

Жена Лещенко рассказала о его состоянии

Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
RT на русском вчера в 19:04
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Армия и оружие

Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК

RuNews24.ru 10:04
Общество

В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина

Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Молодежь Дагестана 26 марта в 15:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное