Коронавирус
Вести.RuГлава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Читать в источнике
Оценить63
Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.
— Кристалина Георгиева, болгарский экономистМосква 24 вчера в 12:45
с чего всё началось
«Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», — сообщила журналистам глава МВФ.Компаниявчера в 12:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Директор-распорядитель Международного валютного фонда: Мировая экономика вошла в рецессию
Эхо Москвывчера в 23:03
«Последствия мы будем разгребать еще несколько лет». Эксперт о рецессии, которой не избежать
ФедералПресс24 марта в 22:03
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Общество
Власти Чечни закрыли въезд в Грозный
Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных препаратов для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения РФ обновило временные методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению коронавируса нового типа.
Авто
Выход Volkswagen ID.3 задерживается из-за проблем с софтом
Насколько задержится ID.3 пока неизвестно, но предполагается, что задержка немецкому автопроизводителю обойдется очень дорого, так как он может не выполнить экологические нормы и получить большой штраф.
Общество
Мишустин поручил ограничить наземное движение через границу России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты на границе страны из-за коронавируса.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля
Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Общество
В ВОЗ назвали время спада коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения согласился с оценкой российского Минздрава касательно спада коронавируса в РФ.
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть Дирка в экранизации «Логова дракона»
Оттава, 28 марта 2020, 10:56 — REGNUM Канадский актёр Райан Рейнольдс ведёт переговоры об участии в экранизации популярной игры Dragon's Lair («Логово дракона»).
Происшествия
Петербуржец сбежал из-под карантина и стал фигурантом уголовного дела
Полиция приступила к его розыску, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил".
Происшествия
Выявлены махинации с поставками препарата от коронавируса
Часть препаратов, найденных в «Альфега», была, по выявленным данным, отправлена производителем именно в тольяттинскую больницу и Сибирский центр ФМБА.
Политика
Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВС Украины.
Общество
В Петербурге умер больной коронавирусом
В Санкт-Петербурге зафиксирована первая смерть из-за коронавируса. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Происшествия
Сразу пять домов загорелись во Владимирской области
В населенном пункте Просеницы Владимирской области загорелись сразу пять домов, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает ТАСС.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в апреле
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Общество
Петербуржцы спешно покидают город, но получается не очень быстро
Опасения о шашлычных выходных подтвердились. Петербуржцы в первый же день карантина плотным потоком поехали за город.
Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Общество
США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Общество
Жена Лещенко рассказала о его состоянии
Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Армия и оружие
Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК
Общество
В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина
Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.