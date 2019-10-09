Экономика

REGNUMREGNUMГлава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
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Стало ясно, когда разразится новый мировой финансовый кризис

РИА Новости01:00

Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем

Вести.Финансвчера в 01:57

Директор-распорядитель МВФ выразила обеспокоенность неопределенностью в мировой экономике

ТАССвчера в 19:24

Перед угрозой мирового кризиса Медведев попросил «написать план»

Московский Комсомолецвчера в 10:23

Глава МВФ считает неопределенность главным тормозом развития

REGNUMвчера в 21:46

Темпы роста мировой экономики рекордно замедлятся

URA.Ru08 октября в 11:49

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

RT на русском08 октября в 10:46
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Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Происшествия

В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ

Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.
РИА Новости 09:16
Армия и оружие

National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару

До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Военное обозрение вчера в 06:37
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Здоровье

Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей

Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

ТАСС 07:19
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Петр Чех стал игроком хоккейного клуба

Вратарь Петр Чех стал игроком хоккейного клуба из второго дивизиона Англии «Гилфорд Феникс».
Все про Спорт ру вчера в 16:58
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Обвиненная в цензуре редактор романа Джонатана Литтелла умерла

Филолог-классик, переводчица Мария Томашевская, выступившая редактором русскоязычного издания романа «Благоволительницы» американского писателя Джонатана Литтелла, скончалась.
Lenta.ru 10:05
Политика

Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
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Подруга Заворотнюк дала советы по оказанию помощи онкобольным

Светская львица, онкопсихолог и близкая подруга актрисы Анастасии Заворотнюк Мария Контэ рассказала о главных принципах работы с онкобольными пациентами, оговорившись, что она давала обещание семье артистки не распространять информацию о ее состоянии здоровья, сообщает «Телепрограмма».
Слово и Дело 02:17
Происшествия

На территории мужского монастыря в Оренбуржье произошла стрельба

На территории Спасо-Преображенского мужского монастыря в оренбургском городе Бузулук произошла стрельба.
РБК 10:04
Политика

Зеленский заявил, что сайт «Миротворец» должен исправлять свои ошибки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки, но сам он закрыть его не имеет права.
ТАСС 10:13
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Волейболисты сборной России проиграли японцам на Кубке мира

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Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко

Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
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Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Политика

В США арестовали близких к Трампу бизнесменов, засветившихся на Украине

Двое бизнесменов, тесно связанных с президентом США Дональдом Трампом, были задержаны правоохранительными органами.
Новостной фронт 10:31
Шоу-бизнес

Бочкарева лишилась театральной студии после скандала с наркотиками

Аргументы недели 08:56
Футбол

Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни

«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
ProstoProSport вчера в 13:15
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

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Политика

Путин оценил результаты по снижению употребления россиянами алкоголя

Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие результаты в снижении употребления крепкого спиртного в России, которые были также замечены Всемирной организацией здравоохранения.
РИА Новости 08:10
Политика

Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Происшествия

Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области

В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Газета.Ru 08:50
Политика

Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 10:31
Футбол

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб

РБК вчера в 16:36
Политика

CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу

Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском вчера в 00:44
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Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
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Политика

Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию

15 октября президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
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Политика

Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ

Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
iReactor вчера в 11:51
Происшествия

Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.
РИА Новости 08:40
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