Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике. Как сообщает РИА Новости, она заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему.

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

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