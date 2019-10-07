Экономика
RT на русскомГлава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике. Как сообщает РИА Новости, она заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему.
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Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга
РИА Новости08 октября в 12:45
Темпы роста мировой экономики в этом году станут самыми низкими с начала десятилетия
Эхо Москвы08 октября в 10:30
Новый глава МВФ объявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике
Взгляд.ру08 октября в 10:14
Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем
Вести.Финансвчера в 01:57
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 20:14, Ашберн
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ 19:04
Энергетика
«Газпром» сможет напрямую поставлять газ предприятиям Украины
Как только Украина имплементирует у себя европейское законодательство, российский "Газпром" сможет работать на украинском газовом рынке и поставлять свою продукцию тем предприятиям Украины и в таком количестве, в котором захочет.
Капитал страны вчера в 12:54
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружено в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.
ТАСС 20:09
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Экономика
Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах
Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).
РБК 09:01
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Авто
До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok
СМИ обнаружили на сайте немецкого автопроизводителя объявленный в продажу на российском рынке пикап Volkswagen Amarok, который получил в качестве силовой установки 3, 0-литровый дизельный двигатель мощностью 258 л.с.
Picsnews.net 12:11
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК 17:09
Экономика
AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники
Компания AliExpress планирует открыть в России онлайн-магазин по продаже электроники, сообщает «РБК».
UfacityNews.ru 07:35
Политика
Зеленский прокомментировал отказ Киева участвовать в заседаниях ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение Киева отказаться от участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 14:15
ЖКХ
В мэрии надеются, что Южно-Сахалинска хватит на всех
Южно-Сахалинск, который сегодня является основной точкой притяжения для переезжающих в регион из-за пределов области, а также внутренней миграции жителей Сахалина и Курил, уже около трех лет объявляет о грандиозных планах жилищного строительства.
Сахалин.Инфо 19:07
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 07 октября в 18:08
Наука
Стволовые клетки выманили из красного костного мозга виагрой
Учеными-медиками предложен новый метод увеличения количества стволовых клеток крови, выгоняя их из красного костного мозга двумя препаратами.
Ugpressa.ru 15:11
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Происшествия
Родившая в 12 лет украинка отказалась от ребенка
В украинском Ровно девочка 12 лет родила ребенка и написала отказ от новорожденного.
Московский Комсомолец 04:14
Финансы
Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года
Российский рубль занял первое место в рейтинге ведущих мировых валют, но до конца 2019 года может растерять все достижения на фоне растущего доллара.
News.ru 08 октября в 13:33
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель
Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в четверг, 10 октября, на внеочередном заседании избрали Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики.
Вести.Ru 15:07
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском 18:28
Шоу-бизнес
Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me вчера в 10:21
Игры
В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой
Srnsk вчера в 03:37
Происшествия
Российские полицейские пытали задержанного раскаленным утюгом
В Саратове троих полицейских задержали по подозрению в пытках подозреваемого раскаленным утюгом.
Lenta.ru 08 октября в 13:01
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Гаджеты
Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов
UfaTime.ru вчера в 07:52
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Дима Билан хочет стать участником "Евровидения" в третий раз, сообщает "Комсомольская правда".
РЕН ТВ 19:10