Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике. Как сообщает РИА Новости, она заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему.

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Культура В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019 В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.

Гаджеты Наушники Apple AirPods 3 продают по цене дорогого автомобиля Всего два слова позволят вам сэкономить при замене наушников Apple AirPods на новые Согласно инсайдерской информации, желающие могут попробовать приобрести пластиковые запчасти наушников Apple AirPods 3, которые продает анонимный сотрудник компании, где производится грядущий аксессуар.

Авто Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.

Политика Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране Посольство России в Иране в своем Twitter сообщило об освобождении задержанной властями страны российской журналистки Юлии Юзик.

Армия и оружие Турция нанесла удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии Турецкая армия с момента начала операции «Источник мира» уже нанесла удары по 181 объекту курдских формирований в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Турции.

Политика Байден призвал к импичменту Трампа Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент нынешнему лидеру государства Дональду Трампу.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Космос Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров Космические туристы, которых российская компания «Космокурс» будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.

Футбол Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.

Спорт Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.

Экономика В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.

Шоу-бизнес Сергей Светлаков впервые показал старшего сына Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Футбол Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.

Политика Сенаторы США предлагают ввести санкции против Эрдогана На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Экономика Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.

Кино Бри Ларсон уговаривает Marvel на фильм о женщинах-супергероях Множество актрис, играющих в проектах киновселенной Marvel, однажды собрались и пришли к Кевину Файги с таким заявлением: «Мы вместе, и мы хотим сделать этот фильм».

Происшествия Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Авто Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.