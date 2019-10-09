Экономика

RT на русскомRT на русскомГлава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике. Как сообщает РИА Новости, она заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему.
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