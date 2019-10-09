Экономика
RT на русскомГлава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике. Как сообщает РИА Новости, она заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему.
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Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем
Вести.Финансвчера в 01:57
Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга
РИА Новости08 октября в 12:45
Темпы роста мировой экономики в этом году станут самыми низкими с начала десятилетия
Эхо Москвы08 октября в 10:30
Новый глава МВФ объявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике
Взгляд.ру08 октября в 10:14
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Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Говоря о подготовленных мерах по модернизации первичного звена здравоохранения в целом, Медведев сообщил, что "все эти решения уже с сегодняшнего дня начинают действовать".
Гаджеты
Веб-портал DxOMark собирается проверять не только камеры смартфонов
DxOMark известен как французский информационный портал, который занимается тестированием камер смартфонов.
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
Космос
Расширение Вселенной связали с черными дырами, состоящими из темной энергии
Темную энергию, из которой наша Вселенная состоит на примерно 70 %, можно назвать самой главной загадкой науки.
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Экономика
Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах
Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
Политика
Зарплаты и пенсии военных планируют увеличить
С 1 января 2020 года в России могут вырасти зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров.
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Космос
НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году
США надеются возобновить самостоятельные пилотируемые полеты в космос в первой половине 2020 года, но задержки не исключены, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.
Здоровье
Заксобрание Карелии направило дополнительно 233 млн рублей на здравоохранение региона
Дополнительные 233 млн рублей получат учреждения здравоохранения Карелии после внесения поправок в республиканский бюджет на 2019 и плановые 2020 и 2021 года, такое решение принято в четверг на заседании Законодательного собрания региона.
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
Политика
Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Политика
Парламент Нидерландов просит изучить роль Украины в крушении MH17
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Космос
Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие
После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Политика
МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный российский доктор Александр Мясников перечислил вызывающие развитие рака и при этом опасные для здоровья человека продукты, которые мы потребляем практически каждый день, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Гаджеты
Microsoft перенесла запуск «октябрьского» обновления Windows на ноябрь
В прошлом году октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update получило номер версии 1809, поскольку было завершено в сентябре 2018 года.