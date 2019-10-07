Экономика
Вести.ФинансНовый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте
Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.
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Темпы роста мировой экономики в этом году станут самыми низкими с начала десятилетия
Эхо Москвы08 октября в 10:30
Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга
РИА Новости08 октября в 12:45
Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем
Вести.Финанс09 октября в 01:57
Новый глава МВФ объявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике
Взгляд.ру08 октября в 10:14
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Политика
Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
РИА Новости Крым вчера в 09:29
Происшествия
Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой
Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.
РИА Новости вчера в 19:42
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru вчера в 04:48
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Экономика
Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских
По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
Buybrand.ru вчера в 08:00
Здоровье
Названы продукты, которые помогут очистить сосуды
Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.
Pro Город Ухта вчера в 07:32
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
RT на русском 00:09
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Культура
Новое здание филармонии в Нижнем Новгороде могут построить на Стрелке
Время Н вчера в 11:07
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Армия и оружие
Турция сообщила о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе турецкой военной операции на севере Сирии погиб первый турецкий военнослужащий, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 01:52
Общество
Роскачество не нашло качественных пивных напитков
Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Происшествия
В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Происшествия
Экс-президент Киргизии отказался приезжать на заседание в суд
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд, где рассматривается дело, фигурантом которого он является.
ТАСС 01:26
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 08 октября в 09:28
Экономика
Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании
Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика
Норвегия отказалась войти в систему ПРО НАТО из-за России
Власти Норвегии отказались от установки противоракетного щита НАТО на территории страны.
Комсомольская правда вчера в 15:18
Автоспорт
Вторая тренировка Ф1 может определить порядок старта в Сузуке
После переноса квалификации Гран При Японии на воскресенье из-за тайфуна (с отменой третьей тренировки и всех субботних активностей на трассе) появился риск, что погода вновь может вмешаться в планы Формулы 1.
Motorsport.com Russia 00:11
Единоборства
Путин рассказал, как ему сломали нос во время занятий боксом
На встрече со спортсменами президенту подарили бриллиантовую перчатку Президент России Владимир Путин рассказал на встрече со спортсменами, что в молодости ему сломали нос во время занятий боксом, сообщает РЕН ТВ.
АМИТЕЛ 00:45
Политика
Порошенко пошутил над Зеленским в ходе пресс-марафона президента Украины
Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался насчет пресс-марафона нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 20:07
Футбол
Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020
Известия вчера в 16:39
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Известия вчера в 08:17
Футбол
Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения
Нева Спорт вчера в 13:53
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Футбол
Неймар поделился ожиданиями от сотого матча за сборную Бразилии
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился ожиданиями от сотого матча в составе сборной Бразилии, передает Sport24.
Газета.Ru 09 октября в 12:11
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02