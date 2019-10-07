Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансНовый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте

Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.
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Оборот мировой торговли практически перестал расти

ПРАЙМ09 октября в 07:08

Темпы роста мировой экономики в этом году станут самыми низкими с начала десятилетия

Эхо Москвы08 октября в 10:30

Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга

РИА Новости08 октября в 12:45

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

RT на русском08 октября в 10:46

Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем

Вести.Финанс09 октября в 01:57

Новый глава МВФ объявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике

Взгляд.ру08 октября в 10:14

Глава МВФ спрогнозировала потери мировой экономики из-за торговых конфликтов

ТАСС08 октября в 10:13
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Политика

Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
РИА Новости Крым вчера в 09:29
Происшествия

Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой

Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.
РИА Новости вчера в 19:42
Армия и оружие

Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru вчера в 04:48
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Экономика

Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских

По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
Buybrand.ru вчера в 08:00
Здоровье

Названы продукты, которые помогут очистить сосуды

Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.
Pro Город Ухта вчера в 07:32
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора

RT на русском 00:09
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Культура

Новое здание филармонии в Нижнем Новгороде могут построить на Стрелке

Время Н вчера в 11:07
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика

Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Армия и оружие

Турция сообщила о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе турецкой военной операции на севере Сирии погиб первый турецкий военнослужащий, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 01:52
Общество

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Происшествия

В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Происшествия

Экс-президент Киргизии отказался приезжать на заседание в суд

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд, где рассматривается дело, фигурантом которого он является.
ТАСС 01:26
Космос

«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 08 октября в 09:28
Экономика

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика

Норвегия отказалась войти в систему ПРО НАТО из-за России

Власти Норвегии отказались от установки противоракетного щита НАТО на территории страны.
Комсомольская правда вчера в 15:18
Автоспорт

Вторая тренировка Ф1 может определить порядок старта в Сузуке

После переноса квалификации Гран При Японии на воскресенье из-за тайфуна (с отменой третьей тренировки и всех субботних активностей на трассе) появился риск, что погода вновь может вмешаться в планы Формулы 1.
Motorsport.com Russia 00:11
Единоборства

Путин рассказал, как ему сломали нос во время занятий боксом

На встрече со спортсменами президенту подарили бриллиантовую перчатку Президент России Владимир Путин рассказал на встрече со спортсменами, что в молодости ему сломали нос во время занятий боксом, сообщает РЕН ТВ.
АМИТЕЛ 00:45
Политика

Порошенко пошутил над Зеленским в ходе пресс-марафона президента Украины

Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался насчет пресс-марафона нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 20:07
Футбол

Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020

Известия вчера в 16:39
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

Известия вчера в 08:17
Футбол

Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения

Нева Спорт вчера в 13:53
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Футбол

Неймар поделился ожиданиями от сотого матча за сборную Бразилии

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился ожиданиями от сотого матча в составе сборной Бразилии, передает Sport24.
Газета.Ru 09 октября в 12:11
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
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