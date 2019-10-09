Экономика
RT на русскомГлава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике. Как сообщает РИА Новости, она заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему.
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Происшествия
Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника
Двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана будут судить по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.
Происшествия
Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины
Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
Космос
Состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома «Байконур»
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком «Бриз-М», космическими аппаратами Eutelsat-5WB и американским технологическим аппаратом MEV-1 на борту состоялся 9 октября 2019 года в 13:17.
Политика
Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений
Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.
Авто
«АвтоВАЗ» анонсировал новую модель
Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android
Американская корпорация Google 31 января 2020 года прекратит сертифицировать устройства, работающие на базе Android 9.0 Pie, и перейдет на новейшую версию Android 10.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
Футбол
Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Наука
Пересмотрен механизм глобального потепления
В сентябре сообщалось об исследовании ученых Ратгерского университета в США, которые выяснили, что увеличение температуры Мирового океана из-за изменения климата приводит к значительному упадку рыбного хозяйства, что усугубляется чрезмерной добычей морепродуктов.
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Происшествия
В Саратове пропала 9-летняя девочка: возбуждено дело об убийстве
После исчезновения Лизы Киселевой, которая сегодня ушла в школу и пропала без вести, следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Происшествия
Браконьеров с икрой и наркотиками задержали на юге Сахалина
На первом стане полицейские задержали более 15 браконьеров, которые сетями ловили рыбу.
Армия и оружие
Турецкая армия вошла в сирийский Телль-Абъяд
Сегодня Турция объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции.
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика
Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
Общество
Валентин Коновалов: я никогда не демонизировал Зимина
Глава Хакасии не смог объяснить, чем он лучше Виктора Зимина, и признался, что никогда его не демонизировал.
Шоу-бизнес
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
Происшествия
В Москву приехал поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Игры
Sony анонсировала игровую приставку PlayStation 5
Консоль получила название PlayStation 5 и не появится в продаже до рождественского сезона продаж 2020 года.
Общество
Сергей Цивилев оценил способности мэра Новокузнецка
Сегодня, 9 октября, с прошедшим юбилеем мэра публично поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Футбол
«ПСЖ» не станет продлевать контракты с Кавани и Силвой
Политика
В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Кино
Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект
Происшествия
На борту летевшего из Красноярска в Москву самолета умер пассажир
Лайнер авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в московский аэропорт Домодедово, накануне вечером совершил вынужденную посадку в Омске из-за плохого самочувствия пассажира, передает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта.
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции
Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.